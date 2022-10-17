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الرياضي

«أبوظبي للدراجات» يوسع قاعدة انتشار اللعبة

«أبوظبي للدراجات» يوسع قاعدة انتشار اللعبة
18 أكتوبر 2022 02:47

أبوظبي (الاتحاد)

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بعد افتتاح مقره الجديد في جزيرة الحديريات، بات نادي أبوظبي للدراجات واحداً من أهم العوامل التي ساهمت في انتشار رياضة الدراجات الهوائية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال العمل الدؤوب، جنباً إلى جنب مع جميع شرائح المجتمع، عن طريق توفير الطلعات المجتمعية المجانية والسباقات التحفيزية بالإمارة، وتوفير الدراجات الهوائية والمعدات اللازمة لكل من يحب ممارسة هذه الرياضة مجاناً، وجعلها متاحة لجميع أفراد المجتمع.
ولكي يكون النادي بوابة دخول عالم رياضة الدراجات الهوائية بشكل سريع واحترافي، فقد عمل على توفير المرافق المجهزة على أعلى المستويات، وميدان كبير للدراجات الهوائية مفتوح ومتاح لجميع أفراد المجتمع.
وعمل نادي أبوظبي للدراجات مع جميع الجهات الرياضية المهتمة بجميع فئات المجتمع، خصوصاً تلك التي تهتم بأصحاب الهمم لإيجاد أفضل الطرق لإشراكهم وانخراطهم مع بقية فئات المجتمع في جميع الطلعات المجتمعية والسباقات أيضاً.
ويعد نادي أبوظبي للدراجات هو النادي الحكومي الأول والوحيد في الوطن العربي وآسيا الذي يهتم برياضة الدراجات، وتم تأسيسه عام 2017 بقرار من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية في المجتمع، لما لها من آثار إيجابية تنعكس على صحة المجتمع والحصول على نمط حياة صحي.

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