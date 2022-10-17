سباق دبي للجري يعود إلى تحدي اللياقة

دبي (الاتحاد)



يعود «تحدي دبي للجري» برعاية «ماي دبي»، أكبر فعالية مجتمعية لرياضة الجري على مستوى العالم، إلى شارع الشيخ زايد يوم 20 نوفمبر المقبل، وهو من أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة». ويمكن لجميع المشاركين والعدائين من كافة الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية، خوض تجربة فريدة عندما يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للجري.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الرابعة من «تحدي دبي للجري» عشرات الآلاف من المشاركين في السباق، سواء على مسار بطول 5 كيلومترات، وهو مناسب للعائلات والعدائين من مختلف القدرات البدنية، أو المسار الذي يمتد على طول 10 كيلومترات للعدائين الأكثر خبرة. ويبدأ كلا المسارين بالقرب من «متحف المستقبل» في شارع الشيخ زايد، فيما يمرّ المسار بطول 5 كيلومترات، بالقرب من «دبي مول» و«دبي أوبرا» و«برج خليفة»، وهو مسار منبسط، ما يجعله مثالياً لهواة الجري والأطفال. أما المسار بطول 10 كيلومترات، فيمرّ خلال شارع الشيخ زايد وصولاً إلى جسر «قناة دبي المائية»، ويعود باتجاه «مركز دبي التجاري العالمي» لينتهي في «شارع المستقبل»، وهو الأطول بين المسارين، ومناسب للعدّائين الأكثر خبرة.

ويتماشى تنظيم «تحدي دبي للجري» مع الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك أكثر المدن نشاطاً في العالم.

وشهدت دورة العام الماضي من «تحدي دبي للجري» مشاركة 146.000 شخص إما بالركض، أو المشي، أو الهرولة، ليسجلوا رقماً قياسياً للأعداد المشاركة في أكبر حدث رياضي مجتمعي لرياضة الجري على مستوى العالم. ومن المتوقع أن ينضم عدداً أكبر من المشاركين للفعالية هذا العام، وستتوفر العديد من الفرص أمام الراغبين بالمشاركة في التحدي للاستعداد جيدا قبل السباق، حيث يمكن المشاركة في سباق الهالوين المعروف بأجوائه المخيفة يوم 29 أكتوبر في «دبي فستيفال سيتي»، وسباق «ماي دبي نصف ماراثون المدينة» يوم 30 أكتوبر، وسباق «إكسبو 2020 دبي للجري» الذي يُقام داخل «مدينة إكسبو دبي» في 12 نوفمبر، إضافة إلى «سباق دبي لجري السيدات» الذي ينطلق يوم 13 نوفمبر، وغيرها الكثير.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يتوافق تنظيم (تحدي دبي للجري) مع كل ما يمثله ويهدف إليه (تحدي دبي للياقة)، فهو حدث رياضي مجتمعي يجمع المشاركين من كافة الأعمار والقدرات البدنية لتحقيق هدف مشترك ألا وهو جعل دبي أكثر نشاطاً وصحة للجميع. ولا شك في أن إقامة هذه الفعالية على شارع الشيخ زايد يجعلها فريدة من نوعها، فهي فرصة تتكرّر لمرّةٍ واحدة في السنة، وتتيح للمشاركين فرصة المشي والجري بين أهم معالم دبي وأكثرها شهرة. ونحن نتطلع للترحيب بالجميع من مواطنين ومقيمين وزوار يوم 20 نوفمبر للتأكيد على مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم».

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «على مدار الأعوام القليلة الماضية، شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين في (تحدي دبي للجري)، حيث وصل العدد إلى 146.000 مشارك في دورة العام الماضي، وهو إنجاز رائع يجسد روح إمارة دبي ويؤكد على قدرتها المتواصلة على الابتكار والإنجاز. واليوم، أصبح (تحدي دبي للجري) فعالية بارزة ضمن فعاليات (تحدي دبي للياقة)، فهو يرحب بعشاق اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات، بالإضافة إلى العدائين المحترفين والهواة. أدعو الجميع للمشاركة والانضمام إلينا يوم 20 نوفمبر لنؤكد للعالم أجمع على مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً».