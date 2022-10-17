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معسكر «الإمارات القابضة للدراجات الهوائية» ينطلق من أبوظبي

معسكر «الإمارات القابضة للدراجات الهوائية» ينطلق من أبوظبي
17 أكتوبر 2022 19:17

أبوظبي(الاتحاد)
وصل فريق الإمارات القابضة (ADQ)، فريق السيدات المحترف للدراجات الهوائية لطواف العالم للدراجات للسيدات، والأول في الإمارات، والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للدرجات،إلى أبوظبي في زيارة تستغرق 10 أيام للمشاركة في معسكر تدريبي على حلبات ركوب الدراجات الهوائية في كل من جزيرة الحديريات، الوثبة، وحلبة مرسى ياس، بالإضافة إلى حضور فعاليات الرعاة الرسميين للفريق.
وشارك الفريق في فعالية مجتمعية اليوم في حلبة مرسى ياس بأبوظبي تحت اسم "Women Community Ride"، مرحبين بجميع الفتيات والسيدات المهتمات برياضة ركوب الدراجات في أبوظبي.
وتأسس فريق الإمارات القابضة (ADQ) في عام 2021 كفريق نسائي محترف يسعى لتوسيع دائرة المشاركة، وتنمية مجتمع رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، متنافساً مع 14 فريقًا دوليًا آخر في سباقات الجولة العالمية للسيدات، ويضم الفريق دراجات محترفات من بيلاروسيا ونيوزيلندا وكندا وسلوفينيا وإيطاليا وروسيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبها قالت صفية الصايغ، أول متسابقة عربية محترفة للدراجات الهوائية وعضو فريق الإمارات القابضة (ADQ): "يشرفني أن أكون جزءًا من الفريق الملهم وأن أتدرب مع دارجات لديهن خبرة كبيرة في سباقات الجولة العالمية للسيدات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، ونحن في الفريق نطمح لأن نكون الأفضل عالمياً.
وأضافت: نحن بقدر ما نسعى للنجاح والفوز نأمل أن نشرك شباب المجتمع في هذه الرياضة الجميلة والمفيدة، وأن نجذب المواهب المحلية لها، لا سيما أنه من المثير جدا أن نرى أن ركوب الدراجات أصبح ظاهرة في دولة الإمارات ".
ستشهد الأسابيع القليلة القادمة تدريبات لفريقفريق الإمارات القابضة (ADQ)، استعداد للتنافس في سباقات موسم 2023، بما في ذلك السباقات الثلاثة الأكبر عالمياً وهي طواف فرنسا، وطواف إيطاليا، وتحدي لا فولتا.

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