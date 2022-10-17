الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«مجلس الجزيرة الحمراء» يدعم الجهاز الفني

«مجلس الجزيرة الحمراء» يدعم الجهاز الفني
17 أكتوبر 2022 18:54

دبي (الاتحاد)

جدد مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي، دعمه وثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة المدرب الوطني معتز عبد الله.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي عقد أمس الأول وتم خلاله بحث العديد من الأمور التي تهم مسيرة النادي، ومن بينها استعراض موقف الفريق الأول لكرة القدم ونتائجه في دوري الأولى، حيث أشاد المجلس بالنتائج التي تحققت حتى الآن، وأثنى على جهود اللاعبين والجهاز الفني والذي انعكس بصورة إيجابية على النتائج وظهور الفريق بمستوى متطور، متمنياً للاعبين التوفيق ومواصلة جهودهم لتحقيق النتائج التي تضع فريق الجزيرة الحمراء في مكانة مشرفة، وتؤكد تميزه وتطوره هذا الموسم.

أخبار ذات صلة
«فارق النقطة» يشعل «السباق السداسي» على صدارة «الأولى»
الحمرية يقتحم «مربع الكبار» في «دوري الأولى»

كما تم خلال الاجتماع الوقوف على متطلبات المرحلة المقبلة، سواء للفرق الرياضية أو استكمال مشروع المنشآت والملاعب التي شهدت تحديثاً كبيراً، ولدعم هذه الطفرة قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الاستثمار يتولى رئاستها سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس النادي، على أن يتم تعيين أعضاءها لاحقاً، وذلك لتنمية موارد النادي، بما يسهم في مواصلة خطط و مشاريع النادي التنموية.

وقرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الرياضية برئاسة علي محمد الغزالي نائب رئيس النادي، وتضم عبد الناصر عمران الشامسي نائباً للرئيس وعضوية حسن حمد الزعابي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، والدكتور إبراهيم الجمالي، وأحمد محمد العلكيم، ومحمد سعيد النقبي، ومدراء الفرق الرياضية.
ويأتي إعادة تشكيل اللجنة لمواكبة التطور الرياضي والتنظيمي وتطوير الفرق وانتقاء الأجهزة الفنية والإدارية القادرة على تحمل المسؤولية وإحداث نقلة نوعية بأداء ونتائج الفرق في الألعاب المختلفة، بالإضافة إلى العمل على زيادة قاعدة اللاعبين الموهوبين من أجل مستقبل أفضل لأبناء الجزيرة الحمراء، وذلك من خلال إقامة مدارس الألعاب المختلفة والأكاديميات.

معتز عبدالله
الجزيرة الحمراء
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
مبنى جهاز أبوظبي للاستثمار
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للاستثمار يطلق مركزاً للأبحاث وعلوم البيانات والحوسبة
اليوم 22:06
فعاليات ترفيهية بانتظار زوار مهرجان دبي للتسوق
الاقتصادي
مهرجان دبي للتسوق ينطلق 15 ديسمبر
اليوم 22:03
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«إيميرج» تطور محطة طاقة شمسية لـ«خزنة داتا سنتر» في مصدر
اليوم 22:01
طائرة حربية روسية من طراز «تو-95»
عربي ودولي
أميركا تعترض طائرتين حربيتين روسيتين قبالة ألاسكا
اليوم 21:50
مشاركون في الملتقى الاقتصادي
الاقتصادي
ملتقى يبحث فرص التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وبنغلاديش
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©