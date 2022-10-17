«مجلس الجزيرة الحمراء» يدعم الجهاز الفني

دبي (الاتحاد)

جدد مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي، دعمه وثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة المدرب الوطني معتز عبد الله.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي عقد أمس الأول وتم خلاله بحث العديد من الأمور التي تهم مسيرة النادي، ومن بينها استعراض موقف الفريق الأول لكرة القدم ونتائجه في دوري الأولى، حيث أشاد المجلس بالنتائج التي تحققت حتى الآن، وأثنى على جهود اللاعبين والجهاز الفني والذي انعكس بصورة إيجابية على النتائج وظهور الفريق بمستوى متطور، متمنياً للاعبين التوفيق ومواصلة جهودهم لتحقيق النتائج التي تضع فريق الجزيرة الحمراء في مكانة مشرفة، وتؤكد تميزه وتطوره هذا الموسم.

كما تم خلال الاجتماع الوقوف على متطلبات المرحلة المقبلة، سواء للفرق الرياضية أو استكمال مشروع المنشآت والملاعب التي شهدت تحديثاً كبيراً، ولدعم هذه الطفرة قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الاستثمار يتولى رئاستها سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس النادي، على أن يتم تعيين أعضاءها لاحقاً، وذلك لتنمية موارد النادي، بما يسهم في مواصلة خطط و مشاريع النادي التنموية.

وقرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الرياضية برئاسة علي محمد الغزالي نائب رئيس النادي، وتضم عبد الناصر عمران الشامسي نائباً للرئيس وعضوية حسن حمد الزعابي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، والدكتور إبراهيم الجمالي، وأحمد محمد العلكيم، ومحمد سعيد النقبي، ومدراء الفرق الرياضية.

ويأتي إعادة تشكيل اللجنة لمواكبة التطور الرياضي والتنظيمي وتطوير الفرق وانتقاء الأجهزة الفنية والإدارية القادرة على تحمل المسؤولية وإحداث نقلة نوعية بأداء ونتائج الفرق في الألعاب المختلفة، بالإضافة إلى العمل على زيادة قاعدة اللاعبين الموهوبين من أجل مستقبل أفضل لأبناء الجزيرة الحمراء، وذلك من خلال إقامة مدارس الألعاب المختلفة والأكاديميات.