«الإمارات للخيول العربية» تشارك في معرض «الفرس» بالمغرب

أبوظبي (وام)

تشارك جمعية الإمارات للخيول العربية في فعاليات النسخة الـ 13 من «معرض الفرس للجديدة»، الذي يقام في الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر بمدينة الجديدة بالمغرب، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشعار «الفرس عاملاً للتنمية المجالية». وتشارك الجمعية في عدد من الفعاليات أبرزها بطولة عروض جمال الخيل العربية، التي ستشهد مشاركة إماراتية معتبرة، تشمل أيضاً تقديم محاضرة تثقيفية عن الخيل العربية الصحراوية يقدمها محمد المطروشي، وتختتم بتوقيع اتفاقية تعاون بين المعرض وجمعية الإمارات للخيول العربية، تهدف إلى تبادل الخبرات فيما يخص تنظيم بطولات عروض الخيول العربية.

وتعود فعاليات «معرض الفرس للجديدة» بعد عامين من الغياب بسبب جائحة «كوفيد - 19»، وتشهد الدورة الجديدة للمعرض برنامجاً متنوعاً يشمل العديد من الفعاليات، وأنشطة الفروسية الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية.

وحقق معرض الفرس للجديدة، سمعة عالمية، وأصبح يصنف من بين معارض الخيل المشهورة بفضل ثراء فعالياته وفرص لقاءات المختصين بالفروسية، التي يتيحها، كما يعتبر المعرض واحداً من الأحداث المرموقة على أجندة الفروسية العالمية.

وأكد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن المشاركة الإماراتية تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيل العربية، التي تقضي بدعم الخيول العربية الأصيلة في كل أنحاء العالم، تأكيداً على الإرث العريق للدولة، وتعزيزاً لأواصر الصداقة بين شعبي الإمارات والمغرب. ولفت الحربي إلى أن الجمعية أكملت جاهزيتها للمشاركة بمختلف الفعاليات، بإشراف ومتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك لإبراز الوجه المشرق للدولة والاهتمام الكبير من قيادتنا بدعم الفروسية والخيل العربي.