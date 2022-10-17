مكتوم بن حمدان يشهد تألق هجن زعبيل في «ختام تمهيدي المرموم»

المرموم (الاتحاد)

شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، منافسات اليوم الختامي لتمهيدي المرموم، الذي شهد تحديات سن اللقايا والإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي شملت 8 أشواط، أربعة لسن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات، ومثلها لسن الإيذاع لمسافة 5 كيلومترات. وتمكنت هجن زعبيل المملوكة للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم من السيطرة على السيارات الثمانية المخصصة للفائزين بسن اللقايا والإيذاع. ووضعت «الشاهينية» لهجن زعبيل تحت قيادة راشد محمد مروشد، بصمتها على قمة أول الأشواط للقايا الأبكار خلال 5:54:6 دقيقة لتحقق الزمن الأفضل بين اللقايا.

فيما أهدى «شاهين» هجن زعبيل ومضمرها راشد ثاني النواميس بحصوله على صدارة اللقايا الجعدان في 5:53:2 دقيقة.

وأهدت «الشاهينية» هجن زعبيل النقطة الثالثة لقب اللقايا الأبكار تحت قيادة راشد محمد مروشد في 5:55:7 دقيقة.

وتألق «شاهين» لهجن زعبيل في الشوط اللقايا الجعدان، متقدماً الجميع بتوقيت بلغ 5:57:3 دقيقة.

وواصلت هجن زعبيل مشوار تألقها، فانتزعت «الشاهينية» بقيادة راشد محمد مروشد صدارة الشوط الرئيسي للإيذاع الأبكار خلال 7:36:0 دقيقة.

وأضاف «شاهين» النقطة الثانية للشعار في سن الإيذاع والسادسة توالياً في ختام تمهيدي المرموم، بلقب الإيذاع الجعدان في 7:31:8 دقيقة.

وجددت هجن زعبيل تألقها من خلال الشوط السابع للإيذاع الإبكار وحسمته «الشاهينية» بقيادة راشد محمد مروشد في 7:36:1 دقيقة.

وكسب (شاهين) آخر تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في تمهيدي المرموم، وأهدى هجن زعبيل النقطة الثامنة في يوم الختام، بحصوله على ناموس الإيذاع الجعدان والتوقيت الأفضل والذي بلغ 7:26:6 دقيقة.

واختتمت هجن أبناء القبائل مشاركتها في تمهيدي المرموم، عبر أربعة أشواط في سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، ومثلها في سن الإيذاع لمسافة 6 كيلومترات، وحصل من خلالها الفائزون بالمركز الأول على سيارات فاخرة.

وحسمت «لفحه» لسلطان سويد زايد سويد المنصوري أولى أشواط اللقايا الأبكار المحليات في 7:31:7 دقيقة.

وأجادت «جود» لعلي سعيد سالم الزرعي في الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات، بالفوز خلال 7:30:9 دقيقة.

وأهدى «الذيب» مالكه محمد الحزمي قنّاص العامري ناموس اللقايا الجعدان المحليات، في 7:29:0 دقيقة.

وأبدع «والم» لعامر محمد زايد المنصوري في رابع أشواط للقايا الجعدان المهجنات، بانتصار حققه خلال 7:37:1 دقيقة.

واتسمت تحديات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل في ختام تمهيدي المرموم بالقوة والإثارة، ودونت «العزوم» الناموس في الشوط الرئيسي للإيذاع الأبكار المحليات لمالكها أحمد مطر ماجد طارش الخيلي محققة 9:21:8 دقيقة.

وأدت «مهمة» المهمة على أكمل وجه وأهدت مالكها مسعود راشد محمد آل فهيده المري صدارة الشوط الرئيسي للإيذاع الأبكار المهجنات خلال 9:09:2 دقائق.

وكان الإبداع من نصيب شعار سالم عبيد بالحلوس ذيبان العامري الذي قدم «الشامي» على صدارة الإيذاع الجعدان المحليات في 9:11:2 دقيقة.

واختتم «فواز» لمانع علي محمد حماد الشامسي رحلة أبناء القبائل في تمهيدي المرموم، بتفوقه في تحدي الإيذاع الجعدان المهجنات خلال 9:11:6 دقيقة.