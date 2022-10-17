قرعة «الأبطال» تهدد الأهلي والزمالك بالصدام المبكر

القاهرة(أ ف ب)

عبرت تسعة فرق عربية إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، إذ غابت المفاجآت الكبرى عن دور خروج المغلوب بتأهل الكبار، لا سيما الوداد المغربي حامل اللقب ووصيفه الأهلي المصري، فضلاً عن غريميهما التقليديين الرجاء والزمالك، إضافة إلى الترجي التونسي.

وتمثلت المفاجأة الوحيدة بإقصاء مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، حامل اللقب خمس مرات، على يد فايبرز الأوغندي 2-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما ذهابا وإياباً بنتيجة سلبية.

ووجّه "وداد الأمة" إنذاراً شديد اللهجة إلى منافسيه، بعدما اكتسح ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بسداسية نظيفة إياباً في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد خسارته ذهاباً 1-2 في بورت هاركورت.

ويسعى الفريق الأحمر إلى الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني توالياً والرابعة في تاريخه، وهذه المرة بقيادة المدرب حسين عموتة، الذي حلّ بدلاً من وليد الركراكي المنتقل للإشراف على المنتخب المغربي.

وكان عموتة قاد الوداد للتتويج القاري عام 2017، ونجح في تدارك الموقف بعد خسارة الذهاب واستطاع قيادة الفريق إلى دور المجموعات للمرة الثامنة توالياً.

رأى أن الخسارة ذهاباً كانت لها أسبابها من بينها الأخطاء التحكيمية وارتكاب اللاعبين للعديد من الأخطاء: "النتيجة منصفة، بعد الذي حدث ذهاباً، حيث حُرمنا من ركلة جزاء واحُتسب هدف غير صحيح ضدنا، كما نجحنا في التكفير عن الهفوات".

ولم يجد الأهلي المصري، حامل اللقب 10 مرات (رقم قياسي)، صعوبة في التأهل، بإطاحته المنستيري التونسي 3-صفر في لقاء الإياب بعدما هزمه ذهاباً أيضاً بهدف.

ويظهر الفريق بحلّة جديدة يقودها السويسري مارسيل كولر بديل البرتغالي ريكاردو سواريش. حافظ على غالبية عناصره المميزة وأضيف إليها المهاجم البرازيلي برونو سافيو القادم من بوليفار البوليفي، فضلاً عن وجود المالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو والتونسي علي معلول.

وسيكون الأهلي إلى جانب الوداد والرجاء والترجي في المستوى الأول للقرعة، التي ستجري خلال نوفمبر المقبل، بانتظار أن يحدد الاتحاد الافريقي موعدها، علماً أن دور المجموعات ينطلق في فبراير 2023.

ولم يجد الرجاء البيضاوي صعوبة في بلوغ دور المجموعات بعدما تفوق على نيجيليك من النيجر 2-صفر ذهاباً في نيامي و1-صفر إياباً في الدار البيضاء.

يقود "النسر الأخضر" المدرب التونسي منذر الكبيّر، الذي قال: "سنواصل العمل وتطوير مستوانا، اليوم منحنا فرصا للاعبين آخرين، سنطوي الآن صفحة دوري الأبطال، من أجل التركيز على الدوري".

وتأهل الترجي، حامل اللقب 4 مرات، بشق الأنفس بعدما فاز إياباً على بلاتو يونايتد النيجيري 1-صفر بفضل ركلة جزاء جدلية سجلها محمد علي بن رمضان، بعدما كان الفريق خسر ذهاباً 1-2 ليتأهل بفارق أفضلية الأهداف خارج أرضه.

ومن المحتمل أن يصطدم الأهلي بغريمه الأزلي الزمالك، الذي سيكون في المستوى الثاني في تصنيف القرعة.

وتأهل الزمالك بسهولة بعدما فاز علي فلامبو دو سونتر من بوروندي 1-صفر ذهاباً و5-1 إياباً في القاهرة بقيادة المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا وعناصر مميزة في مقدمهم هداف الفريق أحمد سيد "زيزو" والمهاجم البنيني سيميون أكينيولا، المنضم حديثاً إلى الفريق.

ويبحث "القلعة البيضاء" عن لقبه السادس تاريخياً في المسابقة القارية، والأوّل منذ العام 2002.

ويضم المستوى الثاني فضلاً عن الزمالك، كل من ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، الذي تأهل على حساب لاباس من سيشل (7-صفر ذهاباً و8-1 إياباً)، وبترو أتلتيكو الأنجولي الفائز على كيب تاون الجنوب إفريقي (3-صفر ذهاباً و1-صفر اياباً)، وهوريا كوناكري الغيني الذي أبعد أسيك ميموزا العاجي (1-صفر و1-1).

ويأتي ثلاثة ممثلين للعرب في المستوى الثالث، حيث تأهل الهلال السوداني على حساب يانج أفريكانز التنزاني (1-1 و1-صفر)، إضافة إلى ممثلي الجزائر شباب بلوزداد الطامح إلى أبعد من نصف النهائي بعدما أطاح دجوليبا المالي (1-2 و2-صفر) وشبيبة القبائل المتأهل على حساب كارا التوجولي (2-1 و1-1). كما تأهل سيمبا التنزاني على حساب بريمير دي أوجوستو الأنجولي (3-1 و1-صفر).

وفي المستوى الرابع يأتي المريخ السوداني المتأهل على حساب الأهلي طرابلس الليبي (2-صفر ذهاباً، و1-3 إياباً)، ويضم التصنيف أيضاً كوتون سبور الكاميروني الفائز على رويال ليوباردز من اسواتيني (1-1 و2-1)، وفايبرز الأوغندي، وتبقى البطاقة الأخيرة بين فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية ورايل كاديوجو من بوركينا فاسو، إذ تعادلا سلباً ذهاباً ويلتقيا إياباً في كينشاسا في 20 أكتوبر الجاري.