الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نيمار من الملعب إلى المحكمة

نيمار من الملعب إلى المحكمة
17 أكتوبر 2022 15:43

مدريد (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
مبابي: لم أطلب الرحيل ولا أشعر بالخيانة!
الريال يضرب برشلونة بـ «ثلاثية» في «الكلاسيكو»

مثل النجم البرازيلي نيمار،لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين أمام محكمة إسبانية، لبدء المحاكمة في قضية تتعلق بمخالفات مزعومة في صفقة انتقاله من نادي سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني عام 2013.
ويواجه نيمار ووالدته ووالده، الذي يدير أعماله، اتهامات بالفساد أمام محكمة برشلونة، وذلك إلى جانب جوسيب بارتوميو وساندرو روسيل، الرئيسين السابقين لبرشلونة، وأوديليو رودريجيز الرئيس السابق لنادي سانتوس، وممثلين آخرين للناديين.
ورفعت شركة "دي.آي.إس" البرازيلية للاستثمار، التي كانت تمتلك 40 % من حقوق نيمار، الدعوى أمام المحكمة بداعي أنها لم تحصل على نسبتها الصحيحة البالغة 40 %، لأن قيمة الصفقة التي جرى الإعلان عنها، وهي 17 مليون يورو لانتقال نيمار للعب في إسبانيا، لم تكن صحيحة وإنما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 82 مليون يورو.
وتطالب الشركة بمعاقبة نيمار بالحبس لمدة خمسة أعوام وحرمانه من أهلية اللعب طوال فترة العقوبة، إلى جانب دفع تعويض قيمته 34 مليون يورو وفرض غرامات كبيرة على اللاعب والناديين.
ويطالب الادعاء الإسباني بحبس روسيل لمدة خمسة أعوام وحبس نيمار لمدة عامين، إلى جانب توقيع غرامات مالية، علماً بأن عقوبة الحبس لعامين عادة ما يجرى وقف تنفيذها في إسبانيا إذا لم يكن للمتهم سجل سابق.
ويتمسك نيمار وباقي المتهمين بالبراءة من ارتكاب أي مخالفات، وقال فريق دفاع اللاعب إن القضية لا يفترض أن تنظر أمام محكمة إسبانية، لأن الصفقة أبرمت في البرازيل وكذلك لأن نيمار يواجه التهمة كمواطن برازيلي.
ومن المتوقع أن يدلي نيمار بأقواله يوم الجمعة المقبل في القضية، التي سيستمر نظرها حتى 31 أكتوبر الجاري.
ولم تتضح الصورة حتى الآن حول ما إذا كان نيمار سيحضر إلى المحكمة يومياً، حيث يشارك حالياً في مباريات فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان الذي انضم إليه عام 2017 .
ووصل نيمار إلى المحكمة بعد ساعات من تسجيل هدف الفوز 1 / صفر لباريس سان جيرمان في شباك مارسيليا مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

نيمار
برشلونة
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
مبنى جهاز أبوظبي للاستثمار
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للاستثمار يطلق مركزاً للأبحاث وعلوم البيانات والحوسبة
اليوم 22:06
فعاليات ترفيهية بانتظار زوار مهرجان دبي للتسوق
الاقتصادي
مهرجان دبي للتسوق ينطلق 15 ديسمبر
اليوم 22:03
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«إيميرج» تطور محطة طاقة شمسية لـ«خزنة داتا سنتر» في مصدر
اليوم 22:01
طائرة حربية روسية من طراز «تو-95»
عربي ودولي
أميركا تعترض طائرتين حربيتين روسيتين قبالة ألاسكا
اليوم 21:50
مشاركون في الملتقى الاقتصادي
الاقتصادي
ملتقى يبحث فرص التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وبنغلاديش
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©