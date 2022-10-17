نيمار من الملعب إلى المحكمة

مدريد (د ب أ)

مثل النجم البرازيلي نيمار،لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين أمام محكمة إسبانية، لبدء المحاكمة في قضية تتعلق بمخالفات مزعومة في صفقة انتقاله من نادي سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني عام 2013.

ويواجه نيمار ووالدته ووالده، الذي يدير أعماله، اتهامات بالفساد أمام محكمة برشلونة، وذلك إلى جانب جوسيب بارتوميو وساندرو روسيل، الرئيسين السابقين لبرشلونة، وأوديليو رودريجيز الرئيس السابق لنادي سانتوس، وممثلين آخرين للناديين.

ورفعت شركة "دي.آي.إس" البرازيلية للاستثمار، التي كانت تمتلك 40 % من حقوق نيمار، الدعوى أمام المحكمة بداعي أنها لم تحصل على نسبتها الصحيحة البالغة 40 %، لأن قيمة الصفقة التي جرى الإعلان عنها، وهي 17 مليون يورو لانتقال نيمار للعب في إسبانيا، لم تكن صحيحة وإنما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 82 مليون يورو.

وتطالب الشركة بمعاقبة نيمار بالحبس لمدة خمسة أعوام وحرمانه من أهلية اللعب طوال فترة العقوبة، إلى جانب دفع تعويض قيمته 34 مليون يورو وفرض غرامات كبيرة على اللاعب والناديين.

ويطالب الادعاء الإسباني بحبس روسيل لمدة خمسة أعوام وحبس نيمار لمدة عامين، إلى جانب توقيع غرامات مالية، علماً بأن عقوبة الحبس لعامين عادة ما يجرى وقف تنفيذها في إسبانيا إذا لم يكن للمتهم سجل سابق.

ويتمسك نيمار وباقي المتهمين بالبراءة من ارتكاب أي مخالفات، وقال فريق دفاع اللاعب إن القضية لا يفترض أن تنظر أمام محكمة إسبانية، لأن الصفقة أبرمت في البرازيل وكذلك لأن نيمار يواجه التهمة كمواطن برازيلي.

ومن المتوقع أن يدلي نيمار بأقواله يوم الجمعة المقبل في القضية، التي سيستمر نظرها حتى 31 أكتوبر الجاري.

ولم تتضح الصورة حتى الآن حول ما إذا كان نيمار سيحضر إلى المحكمة يومياً، حيث يشارك حالياً في مباريات فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان الذي انضم إليه عام 2017 .

ووصل نيمار إلى المحكمة بعد ساعات من تسجيل هدف الفوز 1 / صفر لباريس سان جيرمان في شباك مارسيليا مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.