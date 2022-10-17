نوير يواصل الغياب عن البايرن

ميونيخ (د ب أ)

تمسك نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بالحرص في عدم المخاطرة بحارس المرمى المصاب مانويل نوير، حيث سيغيب على الأرجح عن المباراة المقررة أمام أوجسبورج بعد غدٍ الأربعاء في بطولة كأس ألمانيا.

ويخضع نوير، حارس مرمى بايرن والمنتخب الألماني، للعلاج من مشكلات في الكتف حرمته من المشاركة في مباراة الأسبوع الماضي أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا، ومباراة أمس الأحد أمام فرايبورج في الدوري الألماني، وقد حل مكانه سفن أولريش.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ لمنصة "دازن" عقب الفوز على فرايبورج 5 / صفر: "لا أريد أن يتناول مسكنات الألم طوال الوقت كي يلعب".

وأضاف: "لدينا خطط كبيرة ونوير جزء منها، في هذا العام والعام المقبل. لذلك يجب علينا السعي لتعافيه بشكل سريع من مشكلات الكتف".

ومن ناحيته، قال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن لشؤون الرياضة إن نوير سيغيب على الأرجح عن مباراة الكأس.

ويعد حذر بايرن ميونيخ بمثابة أنباء سارة لهانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، والذي يأمل في أن يكون نوير لائقا تماما قبل كأس العالم 2022 التي تنطلق في 20 /نوفمبر المقبل في قطر، وفي حال مشاركة نوير، ستكون النسخة الرابعة من المونديال التي يشارك فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ يواجه جدول مباريات مزدحم خلال الفترة المقبلة، اعتباراً من مواجهة أوجسبورج في الدور الثاني ببطولة الكأس، والتي تحمل أهمية كبيرة للفريق البافاري، حيث جاءت الهزيمة الوحيدة له هذا الموسم حتى الآن في كل البطولات أمام أوجسبورج، حينما خسر أمامه صفر / 1 ضمن منافسات الدوري الألماني في 17 سبتمبر الماضي.

وجاء الفوز الكبير على فرايبورج ليعزز ثقة بايرن بعد تذبذب عروضه في الدوري، وقال المهاجم سيرج جنابري إن الفريق يريد الفوز بكل مباراة اعتباراً من الآن وحتى التوقف خلال كأس العالم.