الشامسي والزبيدي والياسي أبطال «رماية الإمارات»

العين (الاتحاد)

أسدل الستار على بطولة الإمارات الرابعة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» للرجال والسيدات والناشئين وأصحاب الهمم التي نظمها اتحاد الرماية ضمن خطة نشاط الموسم الحالي على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وتأتي أهمية البطولة الحالية، كونها تمثل أحد أهم مراحل تقييم وتصنيف رماتنا للموسم المقبل حيث من المقرر أن يشارك رماتنا في ثلاث بطولات مماثلة على أن يتم انتقاء نتائج أفضل ثلاث بطولات من الأربعة لترتيب رماتنا خاصة أن الموسم المقبل يحفل بعدد من المشاركات الدولية للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بجانب أن البطولة تعد بروفة حقيقة لأصحاب الهمم الذين سيخوضون منافسات بطولة العالم التي يستضيفها نادي العين بعد نحو اسبوعين على نفس الميادين.

وتوج سيف الشامسي بطلاً لرماة التراب رجال بعد أن حقق 114 طبقاً من أصل 125 طبقاً، لينال الميدالية الذهبية وتلاه في المركز الثاني برصيد 113 طبقاً أحمد يحيى الحمادي، وتساوى معه في نفس الرصيد وليد العرياني الثالث.

أما باقي نتائج الرماة فقد حقق يحيي سهيل المهيري 109 أطباق وبطي أحمد مجرن 108 أطباق والشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم 107 أطباق ومشعل البناي 106 أطباق ومبارك سعيد المنصوري 96 طبقاً وخالد حركوس 92 طبقاً.

وعلى صعيد منافسات أصحاب الهمم فقد تصدر الرماة برصيد 104 أطباق الرامي عيسى سالم الزبيدي والثاني محمد هاشل الحبسي برصيد 102 طبق وكانت الميدالية البرونزية من نصيب محمد علي الهاشمي برصيد 97 طبقاً، ثم سيف الحميري رابعاً برصيد 87 طبقاً، ثم سعيد المزروعي خامساً برصيد 67 طبقاً.

وانفردت الرامية عائشة محمد الياسي بالمركز الاول لفئة السيدات برصيد 91 طبقاً، تلتها في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية والجائزة المالية الرامية فاطمة محمد مبارك برصيد 75 طبقاً، وعقب الختام قام حكمنا الدولي حسن بن هدية الشحي بتتويج الفائزين والفائزات.