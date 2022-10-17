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تواجد إماراتي في لجان «أم الألعاب» آسيوياً وعربياً

تواجد إماراتي في لجان «أم الألعاب» آسيوياً وعربياً
17 أكتوبر 2022 11:30

دبي (الاتحاد)
انتخب اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى، عادل حسن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، عضواً في لجنة التطوير والتخطيط، وذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقد على هامش بطولة آسيا الرابعة للناشئين والناشئات التي استضافتها الكويت.
كما انتخب الاتحاد العربي لألعاب القوى راشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، عضواً في لجنة الإعلام والتسويق، وذلك في إطار الجهود الرامية لقوى الإمارات بالتواجد في اجهزة الاتحادات الإقليمية والدولية، والعمل لارتقاء برياضة «أم الألعاب» في غرب آسيا والدول العربية، وتحقيق التكامل الذي يمهد الطريق نحو مزيد من العمل المؤسسي في أطر منظومة العمل وتحقيق التطلعات التي ترسخ استدامة التطور المنشود.

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