«حفيد تشرشل» يشهد انطلاقة موسم «الحبتور للبولو»

دبي (الاتحاد)

انطلق موسم الحبتور للبولو بمباراة افتتاحية بحضور راندولف تشرشل، حفيد السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني السابق وعائلته في أولى مباريات الموسم في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ودأب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية على تنظيم بطولة السير ونستون تشرشل بصفة سنوية والتي من المقرر تنظيمها هذا العام خلال الفترة من الثامن وحتى السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل وبمعدل «هانديكاب» يصل إلى 10 جول.

واستقبل محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو الضيف البريطاني وعائلته، حيث استمتعوا بمباراة الافتتاح ثم تفقدوا منشآت النادي الرياضية والسياحية، سواء على صعيد البولو والفروسية، حيث يضم النادي إلى جانب ملاعب البولو فندقاً يطل على الملاعب من الجانبين وعشرات الاسطبلات المكيفة ومضمار الترويض ومنافسات قفز الحواجز والمرافق التي يزدان بها النادي والمنتجع الأبرز بالعالم.

وأشاد راندولف تشرشل بما شاهده من منشآت رياضية وسياحية وحضارية، منوهاً إلى أنه يتابع نشاط الحبتور منذ زمن بعيد، خاصة أن الفريق يشارك ويرعى العديد من البطولات في بريطانيا وفي مقدمتها كأس الملكة للبولو إلى جانب تنظيمه بطولة ونستون تشرشل للبولو سنوياً.

ووجه محمد الحبتور الشكر إلى راندولف تشرشل وعائلته على تلبيتهم الدعوة بحضور الافتتاح والاطلاع عن قرب على التطور الحضاري والرياضي العمراني الذي تشهده دولة الامارات عامة ودبي خاصة، مجدداً ترحيبه بهم ومعربا عن سعادته بتواجدهم، مشدداً على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الامارات وبريطانيا.

وأكد محمد الحبتور على حرص نادي ومنتجع الحبتور في الإسهام بدعم منظومة البولو بالإمارات، سواء من خلال استضافة البطولات أو الخيل أو النشاط الحافل الذي ينظمه ضمن خطة النادي السنوية، والتي تصل إلى 17 بطولة تتدرج في تصنيفها لتصل إلى 20 جول أي أعلى المستويات الفنية عالمياً.