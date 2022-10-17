مبابي: لم أطلب الرحيل ولا أشعر بالخيانة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد الفوز الصعب الذي حققه باريس سان جيرمان في «كلاسيكو» فرنسا ضد أوليمبيك مارسيليا بملعب «حديقة الأمراء» في باريس، في إطار الجولة 11 للدوري الفرنسي، خرج النجم الشاب كليان مبابى «23عاماً» على الصحفيين و«ميكروفونات» شبكات الإذاعة والتلفزيون، لينفي بشكل قاطع وبات الشائعات التي تحدثت طوال الأيام الأخيرة عن اعتزامه الرحيل عن باريس في «الميركاتو الشتوي» القادم، مؤكداً أن كل ما تردد لا أساس له من الصحة ومجرد أنباء كاذبة، وأنه لا يتمنى حدوث ذلك، رغم مزاعم الصحافة والمواقع الرياضية الفرنسية والأوروبية.

وانتهز مبابي فرصة وقوفه طويلاً أمام وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة لكي ينفي أيضاً ما تردد عن أنه يشعر بالخيانة من جانب إدارة النادي، أو أنه مستاء لعدم تحقيق ما تم الاتفاق عليه معهم في عقده الأخير.

وكانت هذه الشائعات التي طالت مبابى، قد انتشرت بعد لقاء سان جيرمان ضد بنفيكا البرتغالي «1/1» في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال، وقال إنه صُدم مثل كل الناس عند سماع هذه الشائعات ورفض مزاعم البعض بأنه كان وراء تسريبها.

وأضاف قائلاً: لقد كنت نائماً في الظهيرة «نوم القيلولة» عند انتشار هذه الشائعات، وكانت أسرتي والمحيطين بي والمهتمين بأمري يتابعون مباراة لشقيقي الأصغر!، فمن أين جاء الصحفيون بهذه الأنباء الكاذبة ؟!

وتابع قائلاً: أنا لاعب كرة محترف وأركز كل تفكيري على أرض الملعب وأهم شيء بالنسبة لي أن ألعب وأحدث الفارق مع فريقي، ولو استسلمت لتشتيت ذهني والاستماع إلى مثل هذه الأكاذيب، سيصيبني الإرهاق والتعب، في وقت أريد فيه أن أكون جاهزاً دائماً داخل الملعب من أجل الفوز بالمباريات ومساعدة فريقي في أحراز البطولات.

يذكرأن مباراة سان جيرمان وأوليمبيك مارسيليا في الجولة 11 لمسابقة الدوري الفرنسي انتهت بفوز باريس 1-0 أحرزه البرازيلي نيمار من تمريرة متقنة من كيليان مبابى ليحافظ الفريق الباريسي على صدارة الدوري.