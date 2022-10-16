محمد بن سلطان بن خليفة يهنئ القمزي بلقب الجولة الـ 4 من «فورمولا1»

أولبيا (الاتحاد)

أهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إنجاز فريق أبوظبي بتحقيق أول وثالث الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى حكومة وشعب الإمارات.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان البطل الإماراتي ثاني القمزي بتحقيق لقب الجولة الرابعة وتفوقه الكبير في المنافسة الدولية، مؤكداً أن القمزي من الكوادر الوطنية التي يفخر الوطن بما يقدمه من تفوق في المنافسات الدولية البحرية، والحرص على أن يقدم المستوى المتميز لابن الإمارات وتسيده في هذا الجانب، وهنأ كل فريق العمل، مؤكداً أن العمل الجماعي بروح الفريق والذي يقوم به كافة كوادر أبوظبي جاء كي يضمن استمرار الألقاب والإنجازات للفريق.

وحلق ثاني القمزي «القرش الأبيض» ونجم فريق أبوظبي بلقب الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والتي أُقيمت في مدينة أولبيا في جزيرة ساردينيا الإيطالية، بعد أن تفوق من خلال تفاصيل السباق الرئيسي للجولة، وصمد في المركز الأول طوال 70 دورة عمر السباق، في حين حل ثانياً زورق السويدي جوناس آندرسون، وثالثاً جاء زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي.

وواصل الفريق الإماراتي صدارته للبطولة مع نهاية الجولة الرابعة، بوصول شون للنقطة رقم 64 في المركز الأول في الترتيب العام، ويأتي ثاني القمزي ثانياً برصيد 55 نقطة، ويحل ثالثاً في الترتيب العام جوناس آندرسون برصيد 46 نقطة.

من جهته، عبر سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن فخره بالإنجاز الذي حققه ثاني القمزي، وتمكنه من السيطرة على الصدارة طوال فترات السباق، وقال: يواصل القمزي عروضه المتميزة، ويثبت لنا أنه بطل لا يصدأ معدنه، في ظل التفوق الكبير واستمرار عطائه مع فريق أبوظبي، وأضاف سالم الرميثي: صدارة الفريق طوال أربع مراحل من البطولة تؤكد المهارة والسيادة التي يحظى بها حالياً، ولا تزال هناك مرحلتان من المنافسة في إمارة الشارقة في ديسمبر المقبل، ستحددان وبشكل كبير ملامح بطل هذا الموسم والمنافسة التي لا تزال قوية.