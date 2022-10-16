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بحارة دلما: شكراً حمدان بن زايد

بحارة دلما: شكراً حمدان بن زايد
17 أكتوبر 2022 01:37

مصطفى الديب (أبوظبي)

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وجه البحارة ونواخذة المحامل المشاركة في سباق دلما التاريخي الخامس، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للحدث، مؤكدين أن سموه جعل من المهرجان عيداً لأهل البحر وعشاق تراثه.
واتفق الجميع على أن مهرجان دلما هو وسام الفخر الأهم، الذي يسعى كل مشارك لنيل شرف الفوز بلقبه، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من إغلاق باب التسجيل، حيث سيتم الإعلان عن الأعداد المشاركة عقب الإغلاق الرسمي الخميس المقبل.
ووصف محمد بن راشد الرميثي مالك ونوخذة المحمل «العديد»، المشارك في مهرجان دلما التاريخي الخامس، الحدث بعيد أهل البحر، وقال:نحن عشاق التراث البحري ننتظر سباق دلما من عام إلى آخر، حيث نعتبره العيد الأكبر بالنسبة لنا لاسيما وأنه السباق الأهم في تاريخ سباقات المحامل الشراعية التراثية.
ووجه رسالة شكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قائلاً: شكراً سيدي على هذه الهدية القيمة، شكراً على كل الدعم الذي تقدمه سموك إلى أهل التراث البحري.
وأضاف: بكل تأكيد إن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمهرجان والسباق، تزيد من عزيمتنا نحن البحارة وتجعلنا في شوق دائم لانطلاق السباق، وكذلك على أهبة الاستعداد لبداية هذا الماراثون الأطول والأكبر، منذ أن عرفنا سباقات الشراع التراثي.
وأكد مالك المحمل «العديد» أن ارتباط اسم المهرجان بجزيرة دلما التاريخية، جعل منه حدثاً فريداً من نوعه وأصبح لؤلؤة المهرجانات البحرية، لما لهذه الجزيرة من تاريخ كبير لدى كل إماراتي، وكذلك لما لها من باع في تاريخ التراث البحري الأصيل، ولما لها من محبة في قلوبنا نحن.
أما عمر عبد الله المرزوقي نوخذة المحمل «نمران» حامل لقب النسخ الأخيرة وبطل النسخة الأولى أيضاً، أكد استعداده التام للدفاع عن لقبه بكل قوة، وقال: من عام إلى عام أنتظر هذا الحدث التاريخي للمنافسة والسعي نحو حصد اللقب الأهم في تاريخ البحر، وأضاف: الفوز بلقب سباق دلما التاريخي شرف لا يوصف وله إحساس وفرحة كبيرة أيضاً، لذلك نحن بحارة المحمل «نمران» سنقاتل للحفاظ على لقبنا المفضل بعد النجاح في حصده مرتين من أصل أربع مرات.
ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على إقامة ودعم هذا الحدث التاريخي، مؤكداً أن دعم ورعاية المهرجان وتقديم كل ما يلزم لنجاحه ليس أمراً غريباً على سموه، وحرص سموه على دعم كل ما يتعلق بالتراث الوطني بشكل عام والتراث البحري بشكل خاص.
وشدد على أنه جاهز تماماً للمشاركة متوقعاً أن تكون المنافسة غاية في القوة والشراسة، لاسيما وأن كل محمل من المحامل المشاركة سيسعى بكل قوة لنيل شرف الفوز باللقب.
فيما أكد النوخذة مروان المرزوقي أحد المشاركين في السباق، أن هذا العام سيختلف شكلاً ومضموناً عن الأعوام الأربعة الماضية في ظل الاستعداد والتجهيز بكل قوة من جانب المشاركين، وتوقع أن تتفوق نسخة هذا العام في أعداد المشاركين، مؤكداً أن الإقبال من الملاك كبير للغاية، حيث يسعى كل مالك وفريقه للظفر بوسام الفخر واللقب الأهم في تاريخ التراث البحري.

دلما
مهرجان سباق دلما التاريخي
حمدان بن زايد
الظفرة
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