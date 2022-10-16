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الرياضي

«محاربي الإمارات 34» إلى صالة الجزيرة

فؤاد درويش
17 أكتوبر 2022 01:37

أبوظبي (الاتحاد) 

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تستضيف صالة نادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي النسخة الدولية «34» من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام الخميس المقبل.
وجاء الانتقال إلى صالة نادي الجزيرة بسبب انشغال صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، والتي تستضيف أسبوع أبوظبي للقتال وبطولة يو أف سي، على أن تعود بطولة محاربي الإمارات إليها في النسخة المقبلة.
وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة الاستعدادات لترتيب الصالة وتنظيم النسخة 34، والتي ستشهد مشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من نخبة ونجوم اللعبة في العالم يخوضون 13 نزالاً قوياً.
ومن جانبه أوضح فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للحدث، أن رغبتهم في أن تقام نزالات بطولات محاربي الإمارات في أيقونة الصالات الرياضية في الإمارات «الاتحاد أرينا»، وهذا ما تعود عليه محبو الحدث ولكن مع ازدحام جدول البطولات العالمية في العاصمة أبوظبي، تم الانتقال لتنظيم النسخة 34 في صالة الجزيرة والعودة في النسخ المقبلة.

محاربي الإمارات
الجزيرة
أبوظبي
فؤاد درويش
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