عجمان وخورفكان.. «التعادل الأول»



رضا سليم (دبي)



تقاسم عجمان وخورفكان النقاط، بالتعادل من دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو التعادل الأول بين الفريقين في المواجهة السابعة بينهما، والتي تفوق فيها «البركان» 4 مرات، و«النسور» مرتين، ويرفع «البرتقالي» رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، و«النسور» إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر.

جاءت المواجهة هادئة ولم يظهر أصحاب الأرض بنفس طموح البحث عن الفوز، ولم تكن هناك بصمة هجومية، رغم أن جوران مدرب الفريق لعب بكل الأوراق، بحثاً عن الفوز الثالث على التوالي، وخطف علي الحوسني حارس «البرتقالي» نجومية الشوط الأول، بعدما تصدى لتسديدة اليوناني باناجيوتيس تاخسيديس، وأخرجها بصعوبة، وكرة أيلتون فيليبي داخل المنطقة أنقذها بالتدخل في التوقيت الصحيح، ولم يظهر وليد أزارو وفراس بالعربي وعلي مدن وبريستيج مبونجو في المنطقة الهجومية، وظهرت خطة عبدالعزيز العنبري مدرب «النسور» في غلق المنطقة الدفاعية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لم يتغير الحال كثيراً في الشوط الثاني، ولم ترتق المحاولات إلى مستوى الخطورة على المرميين، بعدما أغلق كلاهما المنطقة الخلفية، باستثناء كرة فراس أمام المرمى، وكانت الأسهل للتسجيل في الدقيقة 68، وقام العنبري بالدفع بثلاثة لاعبين دفعة واحدة، بدخول فهد حديد وإسماعيل الحمادي وبينجامين أيم، بحثاً عن خطف المباراة، في المقابل كان حسين عبدالرحمن «التبديل» الأول لـ «البرتقالي» بدلاً من عصام فايز في الدقيقة 84، ولم تسفر التغييرات عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.