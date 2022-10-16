صلاح يقود ليفربول إلى الفوز على السيتي



لندن (د ب أ)



قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول إلى فوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي 1- صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز أرسنال على ليدز يونايتد 1- صفر، وتشيلسي على أستون فيلا 2- صفر، وتعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبياً، وساوثهامبتون مع وستهام 1-1.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 ليمنح فريقه ثلاث نقاط كان في أشد الحاجة لها، ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

وهذا هو الانتصار الثالث ليفربول في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في أربع، وفي المقابل باتت هذه هي الخسارة الأولى لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات، التعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، عزز أرسنال صدارته للدوري، بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 1- صفر، ويدين أرسنال بالفضل في الفوز للاعبه بوكايو ساكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليدز

يونايتد عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز تشيلسي على مضيفه أستون فيلا 2 - صفر، ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماسون مونت الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين السادسة و65، ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد أستون فيلا عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبياً،

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.