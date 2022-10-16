الريال يضرب برشلونة بـ «ثلاثية» في «الكلاسيكو»



مدريد (أ ف ب)

استغلّ ريال مدريد إحباط غريمه برشلونة قارياً، وألحق به الهزيمة الأولى محلياً 3-1، وأنزله عن الصدارة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان هدف الفريق الملكي الذي ضمن بلوغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، الفوز على غريمه لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه ضربة معنوية ثانية في أقل من أربعة أيام بعد سقوط الفريق «الكاتالوني» في فخ التعادل مع الإنتر الإيطالي 3-3، ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيلة.

وكان لـ «الملكي» ذلك بأهداف الفرنسي كريم بنزيمة «12»، والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي «35»، والبرازيلي البديل رودريجو «91 من ركلة جزاء»، فيما أحرز فيران توريس هدف برشلونة الوحيد «83».

وهذه هي الخسارة الأولى لبرشلونة في الدوري، إذ دخل الفريقان المواجهة وهما لم يخسرا أي مباراة في «الليجا».

وبهذا الفوز الذي ثأر فيه ريال من خسارته على ملعبه الموسم الماضي برباعية نظيفة، رغم إحرازه اللقب حينها، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، فيما بقي برشلونة على 22 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني.

على ملعب سانتياغو برنابيو، افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 12 عندما ترك حكم المباراة أفضلية الكرة للألماني توني كروس رغم تعرضه لمضايقة من سيرجيو بوسكيتس، فلعب بينية وصلت إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي انفرد بالحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن الذي صدّ الكرة في المرة الأولى، قبل أن تصل إلى بنزيمة داخل منطقة الجزاء فأسكنها الشباك.

وقبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول، ضرب رجال المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الكتيبة الكاتالونية بهدف ثان، وهذه المرة بعد خطأ قاتل من مدافع برشلونة إريك جارسيا الذي أعاد الكرة بشكل غريب إلى الخلف من دون النظر إلى الوراء، لتصل إلى فينيسيوس الذي راوغ ومرر إلى الفرنسي فيرلان مندي الذي أعادها إلى فالفيردي، فسددها من مشارف المنطقة إلى يمين تير شتيجن «35».

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة العودة إلى المباراة بهجوم ضاغط رغم الضعف الواضح في الوسط، فأحرز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83 عبر توريس الذي أكمل في المرمى عرضية متقنة من أنسو فاتي.

غير أن جارسيا عاد وعمّق جراح فريقه بخطأ داخل المنطقة المحرمة على رودريجو الذي دخل الملعب بديلاً لفينيسيوس، فعاد الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، ليؤكد احتسابها، ويترجمها البرازيلي في المرمى بنجاح «91».