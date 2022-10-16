الإمارات تتصدر بطولة التحدي للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت منافسات بطولة التحدي للجو جيتسو التي أقيمت على مدار يومين في جو جيتسو أرينا بأبوظبي وسط حضور جماهيري غفير وأجواء استثنائية من المنافسة والحماس.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

وفي ختام المنافسات، حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، وتبعه العين، وبالمز الرياضية تيم 777، وعلى صعيد ترتيب الدول حلت الإمارات في الصدارة، والبرازيل ثانياً، ومصر في المركز الثالث.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: شهدت بطولة التحدي للجو جيتسو في جولتها الرابعة هذا العام مشاركة قياسية ونجاحاً مشهوداً على صعيد الأداء والتنظيم، ورسخت البطولة مكانتها كمحطة أساسية ضمن أجندة الاتحاد لأعوام قادمة، خصوصاً أنها تواكب رؤية القيادة الرشيدة وخطط وتوجهات الاتحاد في بناء قاعدة متينة من أجيال المستقبل القادرة على المنافسة والحفاظ على المكتسبات والتأكيد على مكانة الدولة موطناً عالمياً للجو جيتسو.

وأضاف: لابد من الإشادة بدور الأندية والأكاديميات المكمّل لدور الاتحاد، في توفير بيئة خصبة تركز على فئة الأطفال الصغار، وتمكنهم من تحقيق النمو والتطور المستدام في إتقان الرياضة واحترافها، وتؤهلهم إلى التدرج في الفئات السنية وتمثيل المنتخب الوطني، ما يسهم في الارتقاء بالمشهد الرياضي للدولة وريادتها العالمية على صعيد اللعبة.

وأشاد الشامسي بالدور الكبير لفريق «أوسس التطوعي» الذي يقوم أفراده بجهود كبيرة للمساهمة في إنجاح كافة مسابقات وبطولات الاتحاد، وخصوصاً من الناحية التنظيمية ووفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

واستقطبت بطولة التحدي للجوجيتسو حضوراً جماهيرياً واسعاً من الأهالي والعائلات الذين شجعوا أبناءهم بشكل متواصل، واستمتعوا بتجربةٍ تحاكي أجواء البطولات العالمية، بينما اختبر اللاعبون قدراتهم على بساط النزال، خاصةً وأن قوانين البطولة وقواعدها التحكيمية هي ذاتها المعتمدة في البطولات الاحترافية.

وقال اللاعب أمير كحالة حزام رمادي الذي يحمل الجنسية الأميركية من أكاديمية تيم نوجيرا في دبي وينافس في فئة الناشئين وزن 66 كجم: تعتبر بطولة التحدي منافسة رائعة بكل المقاييس، وتساعد اللاعبين على تكثيف استعداداتهم للمشاركة في البطولات العالمية الكبرى.

وأضاف: شاركت في الكثير من البطولات الخارجية، لكنني أستطيع القول إن البطولات التي تنظمها أبوظبي ودولة الإمارات تتفوق بشكل واضح على نظيراتها في البلدان الأخرى وخصوصا على صعيد التنظيم والحضور الجماهيري.

من ناحيته، قال البرازيلي ماركوس هوبلر والد اللاعب لوكا هوبلر الذي ينافس في فئة الناشئين: أود أن أتقدم إلى اتحاد الإمارات للجو جيتسو ودولة الإمارات بالتهنئة على هذا التنظيم الرائع الذي يمثل أكبر تجمع للأبطال الصغار والمواهب الناشئة.

وأكّد أنه نتيجة لمشاركة ابنه المستمرة في بطولات التحدي تطور مستواه بشكل ملحوظ، وهو يستعد بقوة للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وأضاف: الإمارات بلد التسامح والتعايش وقلما تجد هذا التنوع في الثقافات والجنسيات في البطولات حول العالم، ولذلك فإن الإمارات تمثل نموذجاً استثنائياً في استضافة الجميع وكأنهم في بلدهم لما يحظون به من الاحترام والتقدير.

ويؤكد علي العازمي من الكويت لاعب أكاديمية أبسولوتو فئة البراعم أنه يأتي من الكويت خصيصا للمشاركة في بطولات التحدي التي تتميز باحترافية التنظيم وقوة المنافسة، معتبراً أن بطولات الإمارات لا تضاهى وتمثل فرصة مثالية للتطور والاحتراف الحقيقي.

واستقطبت بطولة التحدي للجو جيتسو على مدى يوميها مشاركة المئات من اللاعبين الذين تراوحت أعمارهم بين 4 و15 عاماً، وأتاحت البطولة للمدربين والأندية استكشاف مواضع القوة والضعف والعمل على تطوير الخطط التدريبية للارتقاء بمستويات أدائهم.

محاضرات وورش

وتمتّع مهرجان التحدي للجو جيتسو ببيئة مفعمة بالنشاط للعائلات والأسر والأطفال الذين استمتعوا بباقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في منطقة الجماهير الخارجية لصالة جو جيتسو أرينا، كما شهد المهرجان تنظيم عدد من المحاضرات والورش التوعوية المختلفة.