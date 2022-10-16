التعادل يحسم لقاء «السماوي» و«العميد»



معتصم عبدالله (دبي)



فشل بني ياس والنصر، في استعادة ذاكرة الفوز الغائبة عن الفريقين، بالتعادل 1-1 على ملعب «السماوي»، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل مينديز هدفاً عكسياً، ليمنح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 36، وأدرك «البديل» ديمبو التعادل للضيوف في الدقيقة 86.

ورفع «السماوي» الذي فشل في الفوز للجولة الخامسة على التوالي، رصيده إلى 5 نقاط في المركز 11، مقابل 6 نقاط لضيفه «العميد» صاحب المركز العاشر، والذي فشل في الفوز للجولة الرابعة على التوالي.

ولاحت الفرصة الأولى في المباراة لأصحاب الأرض من كرة توغل بها المهاجم البرازيلي رافايل الياس في مواجهة المرمى، تصدى لها الحارس أحمد شمبيه بنجاح في الدقيقة 15.

ومنحت «النيران الصديقة» بني ياس أسبقية التقدم بالهدف الأول من ركلة ركنية، حولها ريان مينديز جناح «العميد» رأسية بالخطأ داخل مرمى فريقه، في الدقيقة 36، وهو «الهدف العكسي» الأول في شباك «العميد» منذ ديسمبر 2020 أمام العين.

وعاد «العميد» بشكل أفضل على الصعيد الهجومي في الشوط الثاني، مستفيداً من نسبة الاستحواذ العالية على الكرة، ليشكل ضغطاً مستمراً على جبهة دفاع «السماوي»، وكاد عبدالله أنور أن يمنح «الأزرق» التعادل من رأسية ذكية، مرت جوار القائم الأيمن، لمرمى الحارس فهد الظنحاني في الدقيقة 62.

وأثمرت الأفضلية «الزرقاء» في تسجيل هدف التعادل بواسطة «البديل» الجامبي ديمبو داربوي، بعدما استغل عرضية من الجهة اليسرى لراشد عمر، استحوذ عليها داخل المنطقة، قبل أن يطلق تسديدة قوية في الدقيقة 86، وهو الهدف الثاني في رصيد المهاجم الجامبي في الدوري منذ هدفه الأول أمام الظفرة في الجولة الافتتاحية.

وشهدت دقائق الوقت بدل الضائع صحوة هجومية لبني ياس، وسط تراجع للنصر الذي أكمل الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه راشد محمد بالإنذار الثاني في الدقيقة 94، ليستمر التعادل الإيجابي 1-1 حتى صافرة النهاية بين الفريقين.