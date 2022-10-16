الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإمارات تشارك في عمومية الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة

الإمارات تشارك في عمومية الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة
16 أكتوبر 2022 17:00


القاهرة (وام)

أخبار ذات صلة
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
جمعية الصحفيين تشارك في «المؤتمر العام للاتحاد العربي»


شارك محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، في أول جمعية عمومية طارئة للاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة.
وشهد الاجتماع -الذي يعد الأوّل منذ تأسيس الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة عام 1987- حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من المسؤولين.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة مصر، بنوداً عدةً منها تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية للارتقاء بمستوى رياضة أصحاب الهمم، وتبادل الخبرات والآراء والتجارب الناجحة في هذا المجال.
وأكد محمد فاضل الهاملي أهمية مثل هذه التجمّعات التنسيقية العربية التي تنبع أهميتها من تعزيز أواصر التعاون بين الأشقّاء العرب في مجال رياضات أصحاب الهمم، مشيراً إلى أهمية دور الاتحادات الإقليمية في تبادل الخبرات، للظهور بقوّة في المحافل الدولية وتنظيم البطولات والفعاليات التي تجمع الأشقّاء العرب.
وأثنى الهاملي على الجهود المصرية بقيادة الدكتور أشرف صبحي التي تكللت بالنجاح في عقد أوّل اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة، وهنأ إيهاب حسنين عضو اللجنة البارالمبية المصرية على اختياره لرئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة.

الإمارات
مصر
اللجنة البارالمبية الإماراتية
محمد فاضل الهاملي
آخر الأخبار
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
الإمارات
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
18 أكتوبر 2022
عبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
الإمارات
عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى
18 أكتوبر 2022
حصة بوحميد خلال إطلاق المرحلة الثانية (وام)
الإمارات
انطلاق المرحلة الثانية من «العيادات المتنقلة» في دبي
18 أكتوبر 2022
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
الإمارات
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
18 أكتوبر 2022
مسيرة عمل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بدأت منذ أربعين عاماً (وام)
الإمارات
جواهر القاسمي.. رائدة العطاء والنهوض بالأسرة
18 أكتوبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©