سباق الدراجات الجبلية في مضمار حديقة مشرف



دبي (الاتحاد)



يقام سباق مشرف للدراجات الهوائية الجبلية يوم الأحد المقبل، بمضمار الدراجات الجبلية بحديقة مشرف في منطقة الخوانيج، والذي تم افتتاحه مؤخراً، ويمر وسط غابة تضم 70 ألف شجر،ة ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق عبر موقع «هوبا سبورت» حتى 20 أكتوبر.

ويتضمن السباق المنافسة في 4 فئات فئة مديري الدوائر الحكومية، والذي يمتد لمسافة 9 كيلومترات، الفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً، وتم تصميم المضمار بشكل خاص، لكي تضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباقات، بحيث يمر الدراجين بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات.

ويمتد مضمار الدراجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف إلى مسافة 50 كيلومتراً جميع مراحله وينقسم إلى 3 مسارات المسارين الأخضر والأزرق، ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والمسار الأزرق بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميمهم وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وتحفل أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالعديد من بطولات الدراجات الهوائية بمختلف أنواعها التي تزيد شعبيتها سنوياً وتتوسع قاعدة ممارسيها، باعتبارها رياضة ترفيهية وتنافسية في ذات الوقت، ومن أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي بطولة «هيرو دبي حتا» إحدى الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية التي تستضيفها منطقة «حتا» 5 فبراير المقبل، وتعد إحدى أهم البطولات السنوية على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويتنافس فيها نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية .

ويعد تحدي الدراجات الهوائية الذي يقام ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة» على شارع الشيخ زايد من أبرز، وأهم فعاليات الدراجات التي تقام سنوياً ويشهد مشاركة عشرات الآلاف، وشهدت دورة العام الماضي من «تحدي دبي للدراجات الهوائية» مشاركة 33 ألف درّاج من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، عاشوا فيها تجربة رياضية مجتمعية لا تنسى، مؤكدين على التزامهم بتحقيق أهداف التحدي 30×30، وذلك للارتقاء بأسلوب حياة أكثر صحةً ونشاطاً .

ومن أبرز العوامل التي تشجع كافة فئات المجتمع سواء من المقيمين أو الزائرين لدبي من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار على ممارسة رياضة الدراجات في أي مكان في دبي هو توفر البنية التحتية الرياضية المتطورة والتي تتضمن مضامير دراجات هوائية مصممة وفق أحدث المعايير الدولية ذات مسارات آمنة تماماً.