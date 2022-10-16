اتحاد الجولف ينظم 4 بطولات



دبي (الاتحاد)



ينظم اتحاد الجولف 4 بطولات جديدة، تتيح للفائزين نقاط تصنيفية في الترتيب العالمي للهواة والصادر عن الاتحاد الدولي، مع حصول الفائز على مقعد له في «جولة التحدي» في أبوظبي.

ويأتي الإعلان عن البطولات الجديدة، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة، والانتقال بالعناصر الموهوبة من الهواة إلى المستوى التالي.

وتستهل أولى البطولات الأربعة، من 20 إلى 22 يناير المقبل من بوابة بطولة رأس الخيمة للهواة التي يحتضنها ملعب نادي الحمرا للجولف، على أن تتبع ببطولة «ميدان المفتوحة للرجال» المقامة على ملعب «ذا تراك» في دبي من 3 إلى 5 فبراير، وبطولة «نادي أبوظبي المفتوحة للرجال» من 17 إلى 19 مارس، وأخيراً بطولة «جميرا جولف إستيتس المفتوحة للرجال» من 31 مارس إلى 2 أبريل 2023.

وتشمل البطولات الأربعة 54 حفرة للحصول على نقاط التصنيف العالم، كما يحصل جميع اللاعبين على نقاط تصنيفية مضاعفة إلى موسم بطولات اتحاد الجولف الخاصة بالهواة.

وتمنح البطولات الأربع الفائزين بطاقة دعوة للمنافسة في إحدى فعاليات «جولة التحدي» في الإمارات، والتي تم الإعلان عنها منتصف أبريل الماضي، بناءً على الشراكة الطويلة الأمد التي تم توقيعها بين «جولة دبي وورلد» واتحاد الجولف، الهادفة إلى تطوير اللعبة في الإمارات العقد المقبل، وتعاون المنظمتان عبر جميع فئات الرياضة، من مبادرات الواعدين وصولاً إلى منافسات المحترفين، لمواصلة البناء على العلاقة الطويلة الأمد التي تربط «الجولة» مع المنطقة، والتي يعود تاريخها إلى العام 1989، ويشتمل ذلك على التزام بالاستثمار.أهداف طموحة للمستقبل

وقال اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «يمثل هدف الاتحاد في توفير منصة لجميع اللاعبين بالدولة للوصول إلى المستوى التالي من اللعبة.

وأضاف: نتطلع من خلال شراكتنا مع الجولات وأندية الجولف في الدولة، لإنشاء أحداث موثوقة تعنى بالواعدين واللاعبين الهواة، إذ ستوفر هذه الأحداث مساراً لهواة الجولف في الإمارات، لن تقف نتائجها وتأثيرها الإيجابي على المنتخبات الوطنية فحسب، بل تواصل نحو تطوير فئات السيدات والناشئين في الدولة.