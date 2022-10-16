في سباق الكرة الذهبية.. بنزيمة مرشح فوق العادة

باريس (أ ف ب)

يبدو المهاجم الدولي كريم بنزيمة مرشحًا فوق العادة، لحصد الكرة الذهبية خلال حفل في باريس الاثنين، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

هناك 30 مرشحًا يتنافسون على أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، ولكن بنزيمة يغرّد خارج السرب بعد عروضه الرائعة الموسم الماضي، التي ساهمت في تتويج ريال مدريد بطلا لأوروبا وإسبانيا.

سجل ابن الـ34 عامًا 44 هدفًا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة القارية، قدّم مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلاً ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشيلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

أحرز بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في أغسطس الماضي، ويمر بأفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.

كان منبوذًا سابقًا، إذ تم استبعاده من المنتخب لمدة خمس سنوات ونصف، بسبب تورطه في فضيحة ابتزاز متعلقة بزميله السابق ماتيو فالبوينا، إلا أنه وضع ذلك خلفه ويلعب أفضل كرة قدم في مسيرته مع اقتراب عيده الخامس والثلاثين في اليوم التالي بعد نهائي كأس العالم.

قال مؤخرًا: "أهم شيء بالنسبة لي هو الفوز بالبطولات الجماعية. إذا قمت بالأشياء بشكل صحيح على أرض الملعب، فستتبع ذلك جوائز فردية".

يبدو فوزه في مسرح "شاتليه" في العاصمة الفرنسية الاثنين محسومًا.

مازح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الخميس: "إذا لم يلغوا الجائزة، فمن المحتمل أنه سيفوز بهذه الكرة الذهبية".

وكان مهاجم برشلونة الحالي المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة الفردية في العام 2020، عندما كان يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني، لكن الحفل ألغي للمرة الأولى منذ إنشاء الجائزة في العام 1956 بسبب جائحة فيروس كورونا.

عادت العام الماضي وتوج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة معززًا رقمه القياسي، ولكنه غير مرشح هذا العام بعد موسم أول مخيّب مع باريس سان جيرمان.

يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بها خمس مرات، فيما يغيب البرازيلي نيمار، زميل ميسي في سان جيرمان، عن القائمة الأخيرة.

إلى جانب بنزيمة، هناك أربعة لاعبين من ريال مدريد ساهموا في تحقيق اللقب القاري الموسم الماضي: البرزايلي فينيسيوس جونيور، المخضرم لوكا مودريتش الفائز بالجائزة عام 2018، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما ضمت اللائحة النروجي إيرلينج هالاند المتألق مع مانشستر سيتي هذا الموسم، كيليان مبابي، ليفاندوفسكي والبلجيكي كيفن دي بروين، لكن بنزيمة يحلّق بعيدًا عنهم.

في حال فوزه، سيصبح خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

كانت تُمنح الجائزة سابقًا اعتمادًا على أداء اللاعب على مدار السنة. لكن النظام تغير، وبات على ما يقدمه خلال الموسم.