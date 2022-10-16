«القمصان المسروقة».. أزمة الساعة في الدوري السعودي

رضا سليم (دبي)

أثارت واقعة سرقة قمصان فريق الهلال قبل مباراته أمام الطائي أمس السبت، في المرحلة الثامنة بالدوري السعودي جدلاً كبيراً في الساحة الرياضية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكهن البعض بخصم 3 نقاط من حامل اللقب، حيث خاض الهلال مباراته بقمصان التدريب، بسبب سرقة القمصان الخاصة بلاعبي الفريق قبل ساعات قليلة من انطلاق اللقاء، في واقعة غريبة قد تكون الأولى في الملاعب السعودية.

واضطر الفريق الهلالي إلى الاستعانة بقمصان التدريب السوداء مع لصق أرقام اللاعبين عليها من الخلف، وأثناء اللعب تكرَر سقوط الأرقام الملصقة على القمصان، وظهر النيجيري أوديون إيجالو والبيروفي أندريه كاريلو لاعبا الفريق بالرقم 9 في إحدى فترات المباراة.

ودفعت هذه الواقعة نادي الطائي للتقدم باحتجاج رسمي عقب المباراة، بسبب ظهور لاعبين اثنين من الهلال برقم واحد، بجانب أن القميص الذي خاض به الفريق الأزرق اللقاء غير معتمد رسمياً من رابطة الأندية، ولا يحمل شعارها ويتشابه مع زي الحارس.

ونشر نادي الطائي بياناً أكد خلاله أنه يسعى للحفاظ على حقوقه، خاصة أن الهلال تجاوز المسموح في مباراة مفترض أنها تعرض تلفزيونياً، بخلاف تأخره في النزول 4 دقائق، وطلب الطائي من الاتحاد السعودي بإلغاء النتيجة واعتباره فائزاً، وحصوله على نقاط اللقاء كاملة.

وتشير المادة "83" في لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى أن عدم وجود شعار الرابطة قد يؤدي إلى تغريم النادي 50 ألف ريال، فيما تنص المادة رقم 62 أن أي فريق يتسبب في تأخير صافرة البداية، فإنه يعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.

وحقق الهلال الفوز بثلاثية مقابل هدفين ويحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة بينما يحل نادي الطائي المركز الخامس برصيد 15 نقطة