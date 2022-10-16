الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«القمصان المسروقة».. أزمة الساعة في الدوري السعودي

«القمصان المسروقة».. أزمة الساعة في الدوري السعودي
16 أكتوبر 2022 14:28

رضا سليم (دبي)
أثارت واقعة سرقة قمصان فريق الهلال قبل مباراته أمام الطائي أمس السبت، في المرحلة الثامنة بالدوري السعودي جدلاً كبيراً في الساحة الرياضية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكهن البعض بخصم 3 نقاط من حامل اللقب، حيث خاض الهلال مباراته بقمصان التدريب، بسبب سرقة القمصان الخاصة بلاعبي الفريق قبل ساعات قليلة من انطلاق اللقاء، في واقعة غريبة قد تكون الأولى في الملاعب السعودية.
واضطر الفريق الهلالي إلى الاستعانة بقمصان التدريب السوداء مع لصق أرقام اللاعبين عليها من الخلف، وأثناء اللعب تكرَر سقوط الأرقام الملصقة على القمصان، وظهر النيجيري أوديون إيجالو والبيروفي أندريه كاريلو لاعبا الفريق بالرقم 9 في إحدى فترات المباراة.
ودفعت هذه الواقعة نادي الطائي للتقدم باحتجاج رسمي عقب المباراة، بسبب ظهور لاعبين اثنين من الهلال برقم واحد، بجانب أن القميص الذي خاض به الفريق الأزرق اللقاء غير معتمد رسمياً من رابطة الأندية، ولا يحمل شعارها ويتشابه مع زي الحارس.
ونشر نادي الطائي بياناً أكد خلاله أنه يسعى للحفاظ على حقوقه، خاصة أن الهلال تجاوز المسموح في مباراة مفترض أنها تعرض تلفزيونياً، بخلاف تأخره في النزول 4 دقائق، وطلب الطائي من الاتحاد السعودي بإلغاء النتيجة واعتباره فائزاً، وحصوله على نقاط اللقاء كاملة.
وتشير المادة "83" في لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى أن عدم وجود شعار الرابطة قد يؤدي إلى تغريم النادي 50 ألف ريال، فيما تنص المادة رقم 62 أن أي فريق يتسبب في تأخير صافرة البداية، فإنه يعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.
وحقق الهلال الفوز بثلاثية مقابل هدفين ويحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة بينما يحل نادي الطائي المركز الخامس برصيد 15 نقطة

أخبار ذات صلة
كلاسيكو النصر والاتحاد يخطف أنظار الجولة 5
الهلال السعودي
الدوري السعودي
أوديون إيجالو
آخر الأخبار
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
الإمارات
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
18 أكتوبر 2022
عبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
الإمارات
عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى
18 أكتوبر 2022
حصة بوحميد خلال إطلاق المرحلة الثانية (وام)
الإمارات
انطلاق المرحلة الثانية من «العيادات المتنقلة» في دبي
18 أكتوبر 2022
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
الإمارات
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
18 أكتوبر 2022
مسيرة عمل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بدأت منذ أربعين عاماً (وام)
الإمارات
جواهر القاسمي.. رائدة العطاء والنهوض بالأسرة
18 أكتوبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©