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الرياضي

«أبوظبي الرياضي» يعلن نفاد تذاكر قمة «الأبيض» و«التانجو» الودية

«أبوظبي الرياضي» يعلن نفاد تذاكر قمة «الأبيض» و«التانجو» الودية
16 أكتوبر 2022 14:30

أبوظبي (الاتحاد) 
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن نفاد تذاكر المباراة الودية بين منتخبي الإمارات والأرجنتين، التي يستضيفها استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي يوم 16 نوفمبر، حيث بيعت التذاكر بالكامل في أقل من 24 ساعة. وما زالت الفرصة متوفرة لحضور جلسة تدريب مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني في استاد آل نهيان بأبوظبي يوم 13 نوفمبر الساعة 6 مساءً.
وتتوفر التذاكر لحضور التدريب المفتوح الآن مقابل 25 درهم إماراتي، وتتيح للجماهير فرصة مشاهدة أحد أبرز لاعبي كرة القدم خلال العقدين الأخيرين "ليونيل ميسي"، الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، إلى جانب مجموعة من نجوم اللعبة بمن فيهم أنخيل دي ماريا، لاعب نادي يوفنتوس؛ ولاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان؛ وباولو ديبالا لاعب روما؛ وجولييان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي.
وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "تعد الأرجنتين إحدى الدول المرشحة للفوز بكأس العالم هذا العام، حيث يضم منتخبها مجموعة مميزة من اللاعبين، الذين قد تكون هذه البطولة محطتهم الدولية الأخيرة. وللذين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر مباراة الأرجنتين الودية مع منتخب الإمارات، نقدم لهم فرصة مميزة لحضور جلسة التدريب المفتوح لنجوم الأرجنتين مباشرةً في أبوظبي قبل التوجه للمشاركة في كأس العالم".
وتتمتع الأرجنتين بسجل حافل خال من الهزائم لـ 35 مباراة متتالية منذ عام 2019. وسيعادل منتخب الأرجنتين، حامل لقب بطولة كوبا أمريكا 2021 بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب الإيطالي في عدد المباريات دون هزيمة، في حال تجنب الخسارة في مباراته الودية أمام الأبيض الإماراتي؛ ومباراته الافتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام منتخب المملكة العربية السعودية في 22 نوفمبر القادم.
تتوفر تذاكر جلسة التدريب المفتوح لمنتخب الأرجنتين، المقرر إقامتها في 13 نوفمبر القادم على الموقع الإلكتروني www.ticketmaster.ae.

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