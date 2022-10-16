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الرياضي

البايرن يعتذر عن أخطاء «العمومية»

البايرن يعتذر عن أخطاء «العمومية»
16 أكتوبر 2022 14:45

ميونيخ (د ب أ)
تقدم هيربرت هاينر الذي جرى انتخابه لولاية ثانية في رئاسة نادي بايرن ميونيخ الألماني، خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس السبت، بالاعتذار إلى أعضاء النادي عن الأخطاء التي ارتكبها خلال نسخة العام الماضي من الجمعية العمومية.
وتحولت الجمعية العمومية لبايرن ميونيخ العام الماضي لحالة من الفوضى، حيث شنت الجماهير حملة ضد إقامة معسكر النادي البافاري في قطر، وإبرام اتفاقية رعاية مع الخطوط الجوية القطرية، وتعرض هاينر لانتقادات لاذعة بسبب نهجه في تسوية هذه الملفات الشائكة، لكنه عاد وأكد أنه «خادم للنادي» وتقدم بأسفه للأعضاء.
وقال هاينر الرئيس السابق لشركة أديداس للمستلزمات الرياضية، والذي خلف أولي هونيس في رئاسة بايرن ميونيخ قبل ثلاثة أعوام: «جميعنا نعلم أن تلك الليلة قبل عام لم تكن رائعة للنادي».
وأضاف: «نادينا نموذج قيادي على مستوى أوروبا، قلبي ينبض باللون الأحمر».
ويمتد عقد رعاية الخطوط الجوية القطرية مع بايرن ميونيخ للعام المقبل، وتضغط الجماهير والأعضاء على النادي لعدم تجديد الشراكة.
وأوضح أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن: «سنواصل مناقشة المسألة بشكل مكثف بعد كأس العالم وسنجد حلا لبايرن».
وأضاف: «لقد حدث تقدم في قطر، على مستوى حقوق العمال وحقوق الإنسان».
ويجري بايرن معسكره الشتوي مرة أخرى في قطر عقب انتهاء بطولة كأس العالم في ديسمبر المقبل.
وحضر جوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق البافاري جزءًا من الجمعية العمومية في بداية انعقاد المراسم، رفقة لاعبيه توماس مولر وجوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وكينجسلي كومان، قبل المواجهة المرتقبة أمام فرايبورج اليوم الأحد، وتم الترحيب بالجميع من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
وجرى إخلاء قاعة «أودي» التي احتضنت الجمعية العمومية مباشرة عقب انتهاء الاجتماعات، بعد ورود تهديد بوجود قنبلة، قبل أن تتدخل السلطات المعنية وتسوي المسألة.

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