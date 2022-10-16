الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حلم ريتشارليسون يتحطم

حلم ريتشارليسون يتحطم
16 أكتوبر 2022 15:30

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ انتقاله من إيفرتون إلى توتنهام في الميركاتو الصيفي الأخير، يبذل النجم البرازيلي ريتشارليسون "25 عاما" ما في وسعه مع "السبيرز" حتى يحظى برضا مواطنه تيتي المدير الفني لمنتخب السامبا، وكانت النتيجة الطبيعية أن ضمه إلى التجمع الأخير للمنتخب خلال المباريات الودية التي لعبها الفريق في آخر تجمع قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر. غير أن "الرياح لا تأتي دائماً بما تشتهي السفن" إذ تعرض تشارليسون لإصابة بالغة في ربلة الساق اليسرى خلال مباراة فريقه توتنهام ضد فريقه القديم إيفرتون في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وهى المباراة التي انتهت بفوز "السبيرز" 2/صفر لمصلحة توتنهام. 

ريتشارليسون كان يتصور أن الإصابة بسيطة فحاول التحامل على نفسه وإكمال المباراة، إلا إنه لم يستطع السير على قدميه، وخرج محمولاً على "نقالة". 

أخبار ذات صلة
قمة يونايتد وتوتنهام تتصدر أجندة الأربعاء
ميلو.. «الحلم الضائع»!

وأبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام انزعاجه وقلقه إزاء هذه الإصابة، متمنياً أن تكون غير خطيرة، وأبلغ الصحفيين بإن ريتشارليسون ستجرى له إشاعة لبيان مدى خطورة الإصابة .
أما ريتشارليسون نفسه فقد تحدث إلى شبكة "أسبن" ودموعه على خديه، قائلاً: أجد صعوبة في الكلام، إنني في غاية الحزن والخوف لأن كأس العالم على الأبواب، فلم يعد يتبقى سوى نحو الشهر وأخشى أن يتحطم حلمي بالمشاركة فيها للمرة الثانية خلال مسيرتي الكروية. وأضاف قائلاً: ما عليّ سوى الانتظار وإتباع نظام علاجي صارم حتى يمكنني العودة بأسرع ما يمكن، وتابع قائلاً: تعرضت من قبل لمثل هذه الإصابة ولكني هذه المرة أتمنى أن أتماثل للشفاء سريعاً. 

وعلق قائلاً: ينبغي أن أتحلى بمشاعر إيجابية حتى يمكنني اللحاق بالمونديال .
جدير بالذكر أن ريتشارليسون سجل 17 هدفاً في 38 مباراة مع منتخب السامبا منذ بداية انضمامه إليه قبل 4 سنوات، ويمثل عنصراً مهماً في تشكيلة المدير الفني البرازيلي، كما إنه تألق خلال التجمع الأخير للمنتخب وسجل هدفين في مرمى غانا "3 /صفر" وهدفاً في مرمى تونس "5/1".
يذكر أن منتخب البرازيل يلعب في المجموعة السابعة التي تضم صربيا وسويسرا والكاميرون، وسيبدأ مبارياته يوم 24 نوفمبر ضد صربيا ، ثم يلعب بعد ذلك مع سويسرا والكاميرون .

توتنهام
إيفرتون
منتخب البرازيل
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
الإمارات
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
18 أكتوبر 2022
عبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
الإمارات
عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى
18 أكتوبر 2022
حصة بوحميد خلال إطلاق المرحلة الثانية (وام)
الإمارات
انطلاق المرحلة الثانية من «العيادات المتنقلة» في دبي
18 أكتوبر 2022
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
الإمارات
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
18 أكتوبر 2022
مسيرة عمل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بدأت منذ أربعين عاماً (وام)
الإمارات
جواهر القاسمي.. رائدة العطاء والنهوض بالأسرة
18 أكتوبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©