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86 مدرباً وإدارياً في دورة الكاراتيه

86 مدرباً وإدارياً في دورة الكاراتيه
16 أكتوبر 2022 14:12

 
دبي (الاتحاد )

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اختتم اتحاد الكاراتيه، دورة المدربين والإداريين، استعداداً للموسم الجديد، ونظمتها اللجنة الفنية في الاتحاد، بصالة نادي الشارقة فرع الحزانة، وحضرها 86 مدرباً وإدارياً.
وطالب اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللجنة الفنية، بضرورة إعطاء المزيد من الأهمية لدورات صقل وتأهيل المدربين، قبل بداية الموسم الذي يشهد تعديلات على قوانين الاتحاد الدولي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المنافسات، ويحقق فوائد تنعكس إيجاباً على مراحل إعداد المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها السنية للمشاركات الدولية المقبلة.
وشملت الدورة الأولى للمستوى الأول محاضرات نظرية، بتأهيل مدربي وإداريي الأندية، لمرافقة فرقهم بالصورة الصحيحة خلال الموسم الجديد، خصوصاً أن المحاضرات الصباحية التي قدمها الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد جابر الزعابي، ركزت على شرح أهم المواد والتعديلات المستحدثة في قانون التحكيم الدولي.
وتناوب الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد والمدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري، إكمال المحاضرات الخاصة بهذا المستوى، وتناولت شرحاً وافراً، حول أهمية تجهيز اللاعب قبل خوض المنافسات، بالإضافة إلى أهم ما ورد في شروط اللائحة الفنية لبطولات الكاراتيه بشقيها «الكاتا» و«الكوميتيه»، والتغيرات التي طرأت عليها، وأهم البطولات المستحدثة.
وخصصت الفترة المسائية من الدورة للمستويين «B وC»، وتناولت تأهيل المدربين لاعتمادهم في اختبارات الأحزمة الملونة، وتجديد رخصة المختبرين منهم والمعتمدين في الاتحاد، كما شمل الجانب الثاني، محاضرين نظرية وأخرى عملية، تولت الأولى شرحاً مفصلاً عن تدريب اللاعبين على نماذج اختبار الأحزمة، قبل أن تتناول المحاضرة العملية كيفية تقييم المختبر للاعبين المتقدمين للحصول على الأحزمة كل بحسب تصنيف الحزام ولونه.

الإمارات
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