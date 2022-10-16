«جوهر سعفان» يحتفظ بكأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)



واصل الجواد «جوهر سعفان» العائد لإسطبلات سعفان، تألقه ونجح في الاحتفاظ بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للعام الثالث على التوالي، في سباق المحطة الـ12 التي أقيمت أمس الأول، في ميدان سباق نادي الجزيرة بالقاهرة، ضمن سلسلة سباقات النسخة التاسعة والعشرين للكأس الغالية.

وتحظى سلسلة السباقات بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وذلك دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في كل دول العالم.

وتمكن البطل «جوهر سعفان»، بإشراف المدرب ميشيل كوكيدس، وقيادة الفارس كريم محمد حسن، من حصد لقب الشوط الخامس «الرئيسي» للعام الثالث على التوالي، في مهرجان الكأس الغالية، حيث قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، بزمن 1:58:00 دقيقة، وبفارق رأس قصيرة عن صاحب المركز الثاني «بريق الأمل»، فيما جاء ثالثاً «تحيا مصر».

وشهد مهرجان الكأس الغالية مشاركة 57 خيلاً في 7 أشواط، ووصلت قيمة جوائز السباقات إلى 590 ألف جنيه مصري، وهي الأكبر في تاريخ سباقات الخيل بمصر منذ إنشاء الهيئة العليا لسباق الخيل في عام 1890، كما أقيم تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، برئاسة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وأسفرت نتائج المهرجان عن فوز «أمير سعفان» بلقب الشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية المولودة في مصر، وذلك لمسافة 1400 متر، وفوز «ميسون الأصيل» بلقب الشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً فأكثر لمسافة 1400 متر، وفوز «كنعان أخناتون» بالشوط الثالث المقام على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة، وذلك لمسافة 1400 متر، وفوز «سفير مهرلايف» بلقب الشوط الرابع على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً فأكثر لمسافة 1400 متر، كما شهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر فوز «أميره سعفان» بلقبه الذي أقيم على كأس الإمارات للجياد المصرية الغشيمة، وأخيراً حصد «مناضل سعفان» لقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً وسباقين.

شهد المهرجان وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب في وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب ممثلي الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «إن نجاحات المهرجان وتلاحم الأخوة في مصر للاحتفاء بالمسيرة التاريخية للكأس الغالية ليس بغريب ولا جديد عليهم بحكم الروابط المشتركة».

وأضاف: «الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بمكانة الخيول العربية الأصيلة والمحافظة عليها، وإعلاء شأنها، باعتبارها ركناً أصيلاً من تراثنا العريق، وانتهاجاً لرؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي سارت عليها قيادتنا الرشيدة وأسهمت في إعلاء شأن الخيل العربي ودعم ملاك ومربي الخيل في كل المضامير العربية والعالمية»، متوجها بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مجدد الخيل العربي الأصيل، تقديراً لدوره الريادي في تحقيق الانعطافة التاريخية والنقلة النوعية بمسيرة الخيل العربي وسباقاته العالمية.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققتها محطة مصر، والتي تمثل إضافة كبيرة إلى أجندة سباقاتنا العالمية، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لجميع الفائزين في الأشواط السبعة التي عكست حجم ومكانة العلاقات والروابط الاستراتيجية والمسيرة المشتركة التي تجمعنا بأشقائنا المصريين الذين قدموا لنا لوحة تنظيمية رائعة بكل المقاييس، مشيداً بالجهود المصرية الكبيرة التي بُذلت من أجل تحقيق علامات النجاح للحدث الاستثنائي وتعزيز تواصل الدعم لسباقات الخيل المصرية وتحقيق النهضة لمسيرتها.