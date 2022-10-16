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«الشقي 96» يعانق ناموس «شراعية دبي»

«الشقي 96» يعانق ناموس «شراعية دبي»
16 أكتوبر 2022 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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تُوج طاقم السفينة «الشقي 96»، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري، بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي أقيم في شواطئ دبي.
ونجح طاقم السفينة «التبر 55»، لمالكه راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة خلفان سهيل المهيري، في انتزاع المركز الثاني في ترتيب السباق، بينما استطاع طاقم السفينة «طوفان 21»، لمالكها النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي الحصول على المركز الثالث مع نهاية السباق المثير.
وحقق الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الحالي نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة 80 سفينة أبحرت من عمق مياه الخليج العربي لمسافة تزيد عن 15 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية في شواطئ جميرا قبالة فندق «برج العرب» مجسدة لوحة زاهية من الماضي الجميل في أجمل واجهة بحرية في الخليج العربي.
وجاءت ظروف السباق مختلفة ومتقلبة في بعض الأحيان، بعدما تغيرت سرعات الرياح المتوقعة وقت السباق، مما دعا اللجنة المنظمة للتعامل بحكمة، واتخاذ قرار صائب بتغيير وقت ومكان الانطلاقة، مما وضع المشاركين في اختبار حقيقي لقدراتهم في تحدي الوصول إلى خط النهاية بأسرع طريق.
وشهدت مراحل السباق تنافساً مثيراً بين النواخذة والبحارة، خاصة في اختيار مكان الانطلاقة، ومن ثم المسار الصحيح، وتقدمت السفن التي اختارت «عالي السنيار» في البداية، وظهرت في المقدمة لكن الغلبة كانت لمن اختار «سافل السنيار» و«الوسط»، حيث ظهرت المتعة والإثارة في الأمتار الأخيرة التي ابتسم فيها الحظ للسفينة «الشقي 96» المتوجة بـ«الناموس»، فيما حل طاقم «التبر 55» ثانياً و«طوفان 21» ثالثاً.
وعقب نهاية السباق مباشرة قام جمال زعل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري مشرف السباق، والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
وأهدى نوخذة السفينة «الشقي 96» خلف بطي مصبح الغشيش المري الفوز في أولى محطات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً إلى مالك السفينة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

الإمارات
دبي
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
القوارب الشراعية
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