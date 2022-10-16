«القوى» يشارك في «عمومية غرب آسيا»



دبي (الاتحاد)



شارك الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لألعاب القوى، والذي عُقد في الكويت، وذلك على هامش البطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات، بمشاركة 30 منتخباً.

واعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع النظام الأساسي المعدل للاتحاد، ليتوافق مع الأنظمة الجديدة للاتحادين الدولي والآسيوي لألعاب القوى، بهدف تطوير الرياضة ودعم كل عناصرها، بما يتماشى مع التطلعات الرامية لتعزيز استراتيجية تطورها في دول غرب آسيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين اتحاد غرب آسيا والاتحاد القاري، بما يرسخ تكامل الجهود للوصول باللعبة إلى المستويات المطلوبة.

وأشاد الدكتور محمد المر بالاستضافة المتميزة من الكويت للبطولة، والجهود المخلصة في استقبال الوفود ووضع الترتيبات اللائقة للخروج بأفضل المعطيات الداعمة لانتهاج العمل المؤسسي، ويعكس تشارك الرؤى بين منظومة العمل لتحقيق جودة البرامج الداعمة للتوجهات المستقبلية التي تكرس منظومة التطور على مستوى دول غرب آسيا.

وأضاف: التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية من شأنها المساهمة بشكل فاعل في المضي قدماً بتنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية، بما يؤدي إلى تفعيل أطر التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتنسيق البناء والإيجابي، للوصول باللعبة إلى الغايات المطلوبة، بالإضافة إلى الجوانب الفنية الأخرى والمرتبطة بإقامة البطولات في مختلف المراحل والفئات العمرية، والأخذ بعين الاعتبار دعم اكتشاف المواهب وتنمية القدرات لدعم المنتخبات الوطنية.

وشدد المر على أهمية البرامج التي ينفذها اتحاد ألعاب القوى، وخطواته المستمرة لتطوير اللعبة والتعاون مع الأندية، وتنظيم البطولات، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية لاستدامة جودة الاستراتيجيات التي تكرس تنفيذ منهجية العمل للارتقاء برياضة «أم الألعاب» في الإمارات، انطلاقاً من الرؤى العميقة التي تدعم المنظومة المتكاملة وفق الخطة المستقبلية، وصولاً إلى المنجزات الوطنية، من خلال المنتخبات القوية والمتطورة لرفع رايات الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.