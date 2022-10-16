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الرياضي

«الخارقة» تقترب من اللقب الثامن هذا العام

«الخارقة» تقترب من اللقب الثامن هذا العام
16 أكتوبر 2022 14:00

 
سان دييجو (أ ف ب)

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بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، النهائي التاسع لها هذا العام في دورة سان دييجو الأميركية «500 نقطة»، إثر عودتها من تأخر بمجموعة لتفوز على الأميركية جيسيكا بيجولا السادسة 4-6، 6-2، 6-2.
وتبحث شفيونتيك التي تقدم مستويات خارقة هذا الموسم عن لقبها الثامن في 2022، بعد أن حصدت سبعة، بينها رولان جاروس والولايات المتحدة المفتوحة.
وتلتقي البولندية في النهائي مع الأميركية دانيال كولينز، وصيفة أستراليا المفتوحة، أو الكرواتية دونا فيكيتش اللتين ستكملان مباراتهما، بعد أن أرجئت بسبب الأمطار عندما كانت كولينز متقدمة 4-6، 6-4، 4-2 بعد ساعتين و29 دقيقة.
وعززت شفيونتيك سجل مواجهاتها المباشرة ضد بيجولا إلى 4-1، علماً بأن الانتصارات الأربعة تحققت جميعها هذا العام، بينها الدور ربع النهائي في كل من رولان جاروس وفلاشينج ميدوز.
خسرت شفيونتيك المجموعة الأولى، قبل أن تتوقف المباراة لفترة طويلة بسبب المطر ما سمح لابنة الـ21 عاماً باستعادة توازنها وتحسمها بعد ساعتين وست دقائق.
قالت المتوجة بثلاث بطولات كبرى بعد الفوز: عدت من التوقف، وأردت أن أكون صلبة ومتمكنة، وألا أخسر في اللحظات المهمة.
وبفوزها الـ63 هذا الموسم، وهو إنجاز آخر من حققته الألمانية أنجيليك كيربر في 2016، تكون شفيونتيك قد اقتربت من اللقب الحادي عشر في مسيرتها.

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