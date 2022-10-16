الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«النمور» يعبر «النواخذة» بسيناريو «الفارس»

«النمور» يعبر «النواخذة» بسيناريو «الفارس»
16 أكتوبر 2022 13:21

 
فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
«النيران الصديقة» تحرق الشباك 3 مرات!
«الحمراء» توقف «أربعة» في «السادسة»


كرر اتحاد كلباء سيناريو مباراة الظفرة، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، في لقائه أمام دبا في «الجولة السادسة»، ونجح «النمور» في خطف النقاط الثلاث، خلال الشوط الثاني وعبر «البدلاء».
وفي لقاء «الفارس» سجل حبيب الفردان الهدف الأول وصنع الثاني الذي أحرزه الهولندي برايان، وفي لقاء «النواخذة» سجل الإيطالي دانيال بيسا الهدف الأول، وأضاف «المهاجم الشاب» أحمد عامر النقبي الهدف الثاني.
وحصل المدرب فرهاد مجيدي على «النقطة العاشرة»، محصلة 3 انتصارات، والتعادل في مباراة، والخسارة مرتين.
وحقق «النمور» 6 نقاط من أصل 10 نقاط، خلال الشوط الثاني، وأسهم البدلاء في 4 من 5 أهداف أحرزها اتحاد كلباء.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
دبا الفجيرة
الظفرة
آخر الأخبار
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
الإمارات
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
18 أكتوبر 2022
عبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
الإمارات
عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى
18 أكتوبر 2022
حصة بوحميد خلال إطلاق المرحلة الثانية (وام)
الإمارات
انطلاق المرحلة الثانية من «العيادات المتنقلة» في دبي
18 أكتوبر 2022
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
الإمارات
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
18 أكتوبر 2022
مسيرة عمل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بدأت منذ أربعين عاماً (وام)
الإمارات
جواهر القاسمي.. رائدة العطاء والنهوض بالأسرة
18 أكتوبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©