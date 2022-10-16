«النمور» يعبر «النواخذة» بسيناريو «الفارس»



فيصل النقبي (كلباء)



كرر اتحاد كلباء سيناريو مباراة الظفرة، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، في لقائه أمام دبا في «الجولة السادسة»، ونجح «النمور» في خطف النقاط الثلاث، خلال الشوط الثاني وعبر «البدلاء».

وفي لقاء «الفارس» سجل حبيب الفردان الهدف الأول وصنع الثاني الذي أحرزه الهولندي برايان، وفي لقاء «النواخذة» سجل الإيطالي دانيال بيسا الهدف الأول، وأضاف «المهاجم الشاب» أحمد عامر النقبي الهدف الثاني.

وحصل المدرب فرهاد مجيدي على «النقطة العاشرة»، محصلة 3 انتصارات، والتعادل في مباراة، والخسارة مرتين.

وحقق «النمور» 6 نقاط من أصل 10 نقاط، خلال الشوط الثاني، وأسهم البدلاء في 4 من 5 أهداف أحرزها اتحاد كلباء.