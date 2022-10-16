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الرياضي

كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»

كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
16 أكتوبر 2022 12:00

 
مدريد (أ ف ب) 

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افتتح المهاجم الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني غلته التهديفية، مع فريقه الجديد فالنسيا بثنائية، في التعادل المخيب أمام ضيفه إلتشي 2-2 في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان إلتشي صاحب المركز الأخير البادئ بالتسجيل عبر بير ميا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، ورد كافاني بثنائيته في الدقيقتين 41 من ركلة جزاء والسابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يحذو ميا حذوه بتسجيله الهدف الثاني لفريقه إلتشي في الدقيقة 65.
وعوض كافاني إهداره لركلة جزاء الجمعة قبل الماضي في المباراة ضد المضيف أوساسونا عندما فاز فريقه 2-1.
وهي المباراة الرابعة التي يخوضها كافاني مع فالنسيا منذ انتقاله إلى صفوفه في 29 أغسطس الماضي.
وغاب كافاني عن صفوف فالنسيا الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الإيطالي السابق جينارو جاتوزو، في المباراتين ضد خيتافي ورايو فايكانو بسبب الإصابة، قبل أن يبدأ مشواره معه أمام سلتا فيجو «3-صفر»، عندما لعب أساسياً، وخرج في الدقيقة 71، وضد إسبانيول «صفر- صفر»، وخرج في الدقيقة 73، وسلتا فيجو وخرج في الدقيقة 74.
وعزز فالنسيا موقعه في المركز السابع برصيد 14 نقطة مقابل ثلاث نقاط لإلتشي الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز في الليغا حتى الآن هذا الموسم.

الدوري الإسباني
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