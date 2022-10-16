يوسف جابر.. «البصمة 34»



مراد المصري (دبي)



خطف المدافع المخضرم يوسف جابر نجومية لقاء فريقه شباب الأهلي أمام الجزيرة، في افتتاح الجولة السادسة لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما خطف هدفاً في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليمنحه الفوز 2-1، مما أعاد «الفرسان» إلى «درب» المنافسة على اللقب مرة أخرى.

وعانى شباب الأهلي من «العقم الهجومي»، مما أجبره على التعادل السلبي في المباراة الماضية أمام اتحاد كلباء، وحتى هدفه الأول في المباراة الأخيرة جاء بالخطأ من خليفة الحمادي لاعب الجزيرة، قبل أن يكسر جابر صيام «الفرسان»، والفرص العديدة الضائعة التي وصلت إلى 7 فرص محققة للتسجيل، بإحرازه هدف فوز في «الوقت القاتل».

ويعتبر يوسف جابر مثالاً على «المدافع الهداف»، فهو أكثر مدافع تسجيلاً للأهداف في دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 34 هدفاً، ويحسب لصاحب الـ37 عاماً، الاستمرارية في الملاعب، بعدما وصل إلى المباراة رقم 266 في دوري المحترفين، إلى جانب مبارياته العديدة في بقية المسابقات.

ويرى جابر أنه لا ينظر كثيراً إلى من يسجل الأهداف، طالما يحصد شباب الأهلي الفوز، إلا أنه اعترف بأنه يركز على هذا الجانب، وقال: منذ الصغر كنت أحب التسجيل من الكرات الهوائية والألعاب الثابتة، وحرصت دائماً على الاهتمام بها والسعي للتسجيل من خلالها.

ومن جانبه، أبدى ليوناردو جارديم، مدرب شباب الأهلي، سعادته بالفوز المهم، وقال: أحترم الجزيرة، ولكن كنا نستحق الفوز بنتيجة كبيرة، ويجب علينا أن نواصل العمل، وأبارك تحديداً للاعبين على تركيزهم، وما قاموا به على مدار الأسبوع خلال التحضيرات.

أما مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، فحاول التخفيف من وقع الخسارة الأولى لفريقه هذا الموسم، وقال: لم يسبق أن تحدثنا عن حظوظ للمنافسة على اللقب، وبشكل عام وضعنا غير مقلق بعد أول 6 جولات، قابلنا خلالها شباب الأهلي والعين والشارقة.