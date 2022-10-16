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الرياضي

هالاند يكشف عن «القدوة» و«المثل الأعلى»

هالاند يكشف عن «القدوة» و«المثل الأعلى»
16 أكتوبر 2022 11:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لا يتوقف النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند عن التألق وتسجيل الأهداف، منذ بداية الموسم مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، ويعتبره الخبراء «ظاهرة» هذا العام الكروية، حيث سجل 15 هدفاً، وصنع 3 أهداف أخرى في 9 مباريات فقط، وحطم الرقم القياسي السابق لعدد الأهداف «الهاتريك» في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والذي كان مسجلاً باسم الإنجليزي مايكل أوين، غير أن الأخير حقق رقمه في 48 مباراة.
وفي لقاء مع شبكة سكاي سبورتس، سئل هالاند عن اللاعب الذي يعتبره مثله الأعلى في القوة والمهارة والموهبة، فإذا به يفاجئ مراسل الشبكة بقوله: الإيطالي ماريو بالوتيللي الذي سبق له اللعب أيضاً لـ«السيتي»، وقال إنه كان يعتبره أحد أفضل المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، وإن كانت مسيرته تعرضت بعد ذلك لانتكاسات وتراجع شديد بسبب سلوكه غير الاحترافي.
غير أن ذلك لم يمنع هالاند من أن يذكر اسمه ضمن اللاعبين الذين يعتبرهم «قدوات»، ومُثلاً عليا له في كرة القدم، وقال: اخترت بالوتيللي لأنه ربما كان أفضل لاعب رأته عيناي في صباي، كان لاعباً رائعاً.
وقال هالاند: والدي بالطبع مثلي الأعلى الأول، لما كان يتمتع به من إصرار وعزيمة كبيرين. 

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وعندما سألته الشبكة عن اللاعب الذي يعتبره الآن مثله الأعلى، قال هالاند: زلاتان إبراهيموفيتش الذي استفدت منه كثيراً وأحببت لعبه، وأيضاً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وكان هالاند سئل السؤال نفسه منذ موسمين عندما كان لاعباً في بروسيا دورتموند الألماني، وقال وقتها إن مثله الأعلى في ملاعب كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
ماريو بالوتيلي
إبراهيموفيتش
كريستيانو رونالدو
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