«صراع الصدارة» يشعل أجواء «كلاسيكو الزمن الجميل»

معتصم عبدالله (دبي)

سيكون استاد نادي الشارقة في «الإمارة الباسمة»، مسرحاً لموقعة الصدارة بين الشارقة والوصل في «كلاسيكو الزمن الجميل»، وقمة ختام الجولة السادسة لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد إقامة أربع مباريات اليوم تجمع إلى جانب قمة «الملك» وضيفه «الإمبراطور»، بني ياس مع النصر على ملعب الأول في «الشامخة»، والظفرة مع البطائح على «استاد حمدان بن زايد»، وعجمان مع خورفكان على «استاد راشد بن سعيد».

وتخطف «القمة الجماهيرية»، بين الشارقة والوصل كل الأنظار في ختام الجولة، عطفاً على مستويات الفريقين في الجولات الخمس الماضية، وفارق النقطتين الذي يفصل ما بين الشارقة «13 نقطة»، والوصل «11 نقطة»، حيث تمنح نتيجة الفوز لأحد الفريقين صدارة مستحقة للترتيب بنهاية الجولة، فيما سيكون التعادل بمثابة خسارة في «السباق المثير» على القمة.

وتزيد «النتائج المتقاربة» في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، من عوامل الإثارة المنتظرة لـ«قمة الختام»، حيث يتفوق الوصل برصيد 10 انتصارات، مقابل 8 مرات للشارقة، فيما حسم التعادل 6 لقاءات، غير أن مهمة «الأصفر» لن تكون سهلة أمام «الملك» والذي يملك أطول سلسلة عدم خسارة في مشواره بالدوري خلال 13 مباراة حتى الآن منذ الموسم الماضي.

وتعول جماهير «الملك» على التألق اللافت لأجانب الفريق، ممثلين في «الثنائي» البرازيلي كايو لوكاس ولوان بيريرا، والإسباني ألكاسير، والبوسني بيانيتش، الذين سجلوا أهداف الفريق الـ14 في الدوري.

في المقابل يبقى «الرهان الثابت» لجماهير «الأصفر» على تألق القائد فابيو ليما، والذي يعرف الطريق جيداً إلى شباك الشارقة، بعدما احتفل بأول أهدافه في الدوري أمام ذات المنافس، وعلى نفس الملعب، حينما قاد فريقه إلى الفوز 1-0 في «الجولة الثامنة» للدوري موسم 2014- 2015، قبل أن يواصل زيارة شباك المنافس، ويرفع غلته إلى 9 أهداف في صدارة هدافي مواجهات الفريقين.

وبعيداً عن أجواء «قمة الصدارة»، تنطلق مواجهات «اليوم الأخير» للجولة السادسة، بمباراتي بني ياس مع النصر، والظفرة مع البطائح، ويزيد المركز المتأخر لفريقي «السماوي» و«العميد» من أهمية نقاط الفوز في اللقاء المرتقب، فضلاً عن «فارق النقطة» الذي يفصل بني ياس الثاني عشر برصيد 4 نقاط، عن ضيفه النصر العاشر برصيد 5 نقاط.

ويأمل الفريقان في استعادة «ذاكرة الفوز الغائبة» في 4 جولات ماضية لـ«السماوي»، مقابل 3 مباريات على التوالي لـ«العميد»، وتحمل مباراة الليلة الرقم 23 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يتفوق النصر بالفوز في 11 مباراة، مقابل 5 لقاءات لبني ياس، فيما حسم التعادل 6 مواجهات أخرى، في المقابل ستكون مباراة الظفرة «الثالث عشر» برصيد 4 نقاط، أمام ضيفه البطائح «التاسع» برصيد 6 نقاط، الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.

ويشعل غياب التعادل في المواجهات الأربع الماضية بين عجمان وخورفكان، أجواء المباراة المرتقبة للفريقين على استاد راشد بن سعيد، ويدخل «البرتقالي» المواجهة، وفي جعبته 7 نقاط، في المركز السادس، مقابل 4 نقاط لضيفه خورفكان الذي يأتي في الترتيب الحادي عشر.



«الملك 10»

حقق الشارقة 10 انتصارات متتالية على ملعبه من أصل 10 مباريات، لعبها تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين في «دوري أدنوك للمحترفين». وسجل «الملك» خلال هذه السلسلة 25 هدفاً، واستقبل 3 أهداف فقط، وخرج في 7 مباريات بشباك نظيفة، كما أنّ الشارقة لم يخسر في 17 مباراة بكل البطولات على ملعبه تحت قيادة المدرب الروماني.



ضربة لوبيز

يغيب البرازيلي رامون لوبيز لاعب خورفكان عن المباراة المهمة أمام عجمان بسبب الإصابة في العضلة الضامة، التي تعرض لها في لقاء الوصل، ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويمثل غياب لوبيز خسارة كبيرة لعبدالعزيز العنبري مدرب «النسور»، حيث يعول على المهاجم في تسجيل الأهداف. ونجح لوبيز في صناعة هدف، وإحراز آخر في المباراة الأخيرة أمام البطائح بالدوري.



بوفتيني الأفضل

بالنظر إلى دفاع الوصل هذا الموسم في الدوري نجد أنّ سفيان بوفتيني نجح في تحسين المنظومة الدفاعية بقيادته للمجموعة، كما أنه يتميز على مستوى «دورينا» بأنه أفضل لاعب في نسبة الصراعات الهوائية الناجحة بـ77%، وثاني أكثر لاعبي البطولة في اعتراض تسديدات المنافسين بـ5 مرات.

4 لقاءات من دون خسارة

يتسلح الشارقة في مباراته أمام ضيفه الوصل، بأفضلية عدم الخسارة في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين في الدوري، بالفوز في مباراتين، والتعادل في مثليهما، وسجل الشارقة 36 هدفاً في مجمل المواجهات الـ24 أمام الوصل، مقابل 39 هدفاً للأخير.

«النسور» يطارد «المئوية»

يبحث خورفكان خلال مباراته أمام مضيفه عجمان عن هدفه الـ100 في الدوري، بعدما سجل 99 هدفاً حتى الآن، ويملك «النسور» في رصيده 9 أهداف في المواجهات السابقة أمام «البرتقالي»، مقابل 11 هدفاً استقبلتها شباكه أمام ذات المنافس.

الظفرة والبطائح «خارج المرمى»!

يعد الظفرة والبطائح الأقل تسديداً في الدوري خلال الموسم الحالي، وقبل المواجهة المرتقبة والأولى بين الفريقين اليوم اكتفى «الفارس» بـ39 تسديدة في 5 مباريات سابقة، مقابل 40 تسديدة لضيفه الـ«الراقي».

7 أهداف لـ«السماوي»

سجّل بني ياس 7 أهداف في آخر 3 مواجهات أمام النصر، وهو يعادل ما سجّله خلال 8 مواجهات قبل ذلك، وسجّل النصر 40 هدفاً في مرمى بني ياس مقابل 30 هدفاً للأخير في شباك النصر، خلال لقاءات دوري المحترفين.