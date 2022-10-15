محمد بن سلطان: ثقتنا كبيرة في سفراء البحر لتحقيق الانتصار بإيطاليا

أولبيا (الاتحاد)

أثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على الفرق الإماراتية المشاركة حالياً في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والمقامة في مدينة أولبيا في جزيرة سردينيا الإيطالية، وثمن صدارة فريق أبوظبي للترتيب العام للبطولة وتسيد زوارق الإمارات للمراكز الأولى بكل جدارة متفوقة على كل الزوارق الأخرى منذ أولى جولات البطولة. ومع انطلاق السباق الرئيسي والختامي للجولة، أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان قدرة زوارق الإمارات على صناعة فوز جديد في هذه الجولة والاستمرار في الصدارة والمنافسة على لقب موسم 2022.

وقال: نحن على ثقة في قدرة زوارقنا على حصد فوز جديد بهذه الجولة والبقاء في الصدارة مع انتهاء المرحلة الأوروبية من البطولة، وهذه الثقة تأتي من النتائج والمعطيات التي نشاهدها في كل جولة والأداء الذي يقدمه أبطالنا في المشاركة. وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن زوارق أبوظبي خير سفير للإمارات حول العالم وتعكس صورة راقية لألعاب البحر، في ظل القدرات التي يتحلى بها الأبطال. وأضاف: نملك خير سفراء للرياضة البحرية مع فريق أبوظبي ونؤمن بأنهم من خيرة من يمثلنا في المنافسات البحرية المختلفة، ولا ننسى أن الفريق قد حصد لقبين عالميين حتى الآن في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2» وبطولة العالم للدراجات المائية، وننتظر استمرار الحصاد من الألقاب في البطولة الحالية الأقوى على مستوى العالم. ويبدأ اليوم الصراع الحقيقي من خلال السباق الرئيسي للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، وسط تحد قوي من ممثلي الإمارات، فريق أبوظبي وفريق الشارقة بحضور زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي والمتصدر حالياً للترتيب العام للبطولة برصيد 52، وزورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي وصيف الصدارة برصيد 35 نقطة، ويحل زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن في المركز الرابع برصيد 27 نقطة. وتنطلق منافسات السباق الرئيسي في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن يقام السباق على مسار يبلغ طوله 1620 متراً، وهي المسافة القصيرة نوعاً ما، والتي تنعدم من خلالها الكثير من المزايا التي تحظى بها هذه الزوارق، وأهمها السرعة العالية أو القصوى وأيضاً ميزة التجاوز والتقدم للأمام، والتي ستكون شبه معدومة باستثناء حالات رفع العلم الأصفر وتخفيف السرعة.

القمزي أول المنطلقين بأفضل زمن

حقق نجم فريق أبوظبي الإماراتي ثاني القمزي على زورق أبوظبي 5، رقماً قوياً بتحقيقه الزمن الأفضل في سباق السرعة ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 بعد قطعه لمسار السباق في زمن قدره 29.92 ثانية، ليكون أصعب رقم خلال سباق الزمن الأفضل، في حين حل ثانياً زورق الإيطالي 97 ألبرتو كامبراتو بزمن قدره 30.13 ثانية وثالثاً زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي بزمن 30.27 ثانية. وسيكون القمزي أول المنطلقين خلال السباق الرئيسي اليوم.