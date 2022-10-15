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الرياضي

نهيان بن مبارك يقدم «المضرب الذهبي» إلى مالكي فرق «دوري T20 للكريكيت»

نهيان بن مبارك يكرّم مالكي الفرق المشاركة في البطولة (من المصدر)
16 أكتوبر 2022 02:25

دبي (الاتحاد)

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قبل انطلاق دوري T20 الإمارات أو «الدوري الدولي T20»، المرتقب في الإمارات بدءاً من يناير 2023، قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس الإمارات للكريكيت، مضرب كريكيت ذهبياً لمالكي الفرق الستة المشاركة في الدوري، وشريك البث والإعلام محطة ZEE، التي ستقوم ببث مباريات البطولة عبر قنواتها العشر في الدول الناطقة باللغة الهندية، والمناطق الجنوبية والشرقية باللغات الإنجليزية والهندية والتاميلية، على منصة OTT الخاصة بها وZEE5 وعلى مستوى العالم.
وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المضرب الذهبي بمناسبة الكشف عن كأس «الدوري الدولي T20»، ويحمل المضرب الذي يعد تذكاراً للاحتفال بهذه المناسبة المرموقة، ألوان علم الإمارات، التي زينت المقبض مع شعار ILT20، وترمز هذه الهدية إلى الشراكة الراسخة والمتينة التي تجمع بين الدوري والشركاء.
حضر حفل الإطلاق الحصري والخاص جاي ميهتا من فريق فرسان أبوظبي، وسوهانا وآريان خان، وبول فويغت من فريق ديزرت فايبرز، وكيران وروشير جراندي من فريق دبي كابيتالز، وبراناف أداني من فريق عمالقة الخليج، ونيخيل مسواني، المالك لفريق أم أي الإمارات، وراجيش شارما من فريق «محاربو الشارقة»، وبونيت جوينكا وراهول جوهري من مشاريع زي الترفيهية.
كما حضر الفعالية عدد من النجوم والشخصيات المرموقة في عالم الكريكيت، الذين شاركوا في حديث مشوق عن الدوري ولعبة الكريكيت، بمن فيهم، دواين برافو، ووسيم أكرم، وسيمون دول، وروبن أوثابا، وبريت لي.

نهيان بن مبارك
الإمارات
الكريكيت
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