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«الشاهينية» و«جرناس» على القمة في تحدي اللقايا

«الشاهينية» و«جرناس» على القمة في تحدي اللقايا
16 أكتوبر 2022 02:25

دبي (الاتحاد)

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وصل تمهيدي المرموم للهجن الذي يُقام بميدان المرموم إلى محطات الختام، وأقيمت في الفترة المسائية تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا من خلال 14 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.
وكان الانتصار في التحدي الرئيسي للقايا الأبكار المحليات من نصيب هجن زعبيل ومضمرها المميز راشد محمد مروشد، والذي قدم «الشاهينية» على القمة بزمن وقدره 5:53:1 دقيقة.
وفي المقابل كان التألق من نصيب هجن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم من خلال ثاني الأشواط للقايا الجعدان المحليات، حيث أبدع «جرناس» بقيادة المضمر سالم سعيد منانه، وحقق الناموس في توقيت بلغ 5:56:8 دقيقة.
وهيمنت هجن الطايلات على الصدارة في الشوطين الثالث والرابع على التوالي، حيث تألقت «حربة» تحت قيادة سالم مسلم قنزول في الشوط الثالث للقايا الأبكار المهجنات، ونجحت في حسم معركتها القوية في زمن بلغ 5:56:3 دقيقة.
وجاء الحسم في الشوط الرئيسي الرابع للقايا الجعدان المهجنات، بواسطة «شاهين» لهجن الطايلات بقيادة المضمر سالم مسلم قنزول، والذي وصل إلى خط النهاية مسجلاً توقيتاً قدره 5:57:2 دقيقة.
كما تنافست الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل بقوة، من خلال تحديات الفترة الصباحية، في انطلاقة جولات الختام لتمهيدي المرموم، والتي أُقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.
وفرض شعار عوض خليفه محمد بن زاهره الخيلي التحدي الرئيسي للقايا الأبكار المحليات نفسه علي الشوط بواسطة «غزوة» التي حسمت معركتها في توقيت قدره 7:39:4 دقيقة.
وفي المقابل تألقت «شوده» المملوكة لشعار علي سالم سنيد محمد الدعيه في ثاني الأشواط للقايا الأبكار المهجنات، وتمكنت من الوصول لخط النهاية في زمن بلغ 7:35:4 دقيقة.
وانطلق «مليح» المملوك لسالم نايع سالم غفلي بقوة ليحسم قمة اللقايا الجعدان المحليات، في الشوط الثالث، مسجلاً توقيتاً قدره 7:44:1 دقيقة.
وظفر «مهاوش» لأحمد محمد بن رويّه الخييلي بقمة رابع الأشواط والذي خصص للقايا الجعدان المهجنات، بعد أن وصل إلى خط النهاية في زمن بلغ 7:34:9 دقيقة، محققاً الزمن الأفضل في جميع الأشواط.

الهجن
هجن أصحاب السمو الشيوخ
المرموم
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