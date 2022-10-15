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الشارقة إلى «مربع» كأس اليد

الشارقة إلى «مربع» كأس اليد
16 أكتوبر 2022 02:25

رضا سليم (دبي)

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تأهل الشارقة إلى المربع الذهبي لكأس الإمارات لكرة اليد للرجال، ليلحق بفريق شباب الأهلي بالمجموعة الأولى، لتصبح مواجهة الثلاثاء بينهما لتحديد المتصدر والوصيف في المجموعة، بعدما فاز الشارقة على الوصل 30-29 بالمباراة التي جرت بينهما بصالة «الإمبراطور» ضمن المجموعة الأولى، فيما فاز «فخر أبوظبي» على دبا الحصن 34-29 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الجزيرة ضمن المجموعة الثانية.
وتحدد الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل المتصدر والوصيف في المجموعتين، للتأهل إلى نصف النهائي للبطولة، حيث يلتقي الشارقة مع شباب الأهلي بصالة الملك الشرقاوي في ختام مباريات المجموعة الأولى، ويلعب العين مع الجزيرة بصالة البنفسج في ختام مباريات المجموعة الثانية.

الشارقة
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