الأحد 16 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

السيتي يهدد ليفربول بـ «السلاح الفتاك»

هالاند ومحمد صلاح
16 أكتوبر 2022 02:25

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هالاند يكشف عن «القدوة» و«المثل الأعلى»
تعادل مخيب بين ليستر وكريستال بالاس

يلتقي ليفربول ومانشستر سيتي، في أبرز مباريات «الجولة 11»، للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتمثل «الحياة أو الموت»،  بالنسبة لـ «الريدز»، بعد الانطلاقة المتعثرة هذا الموسم، ويقابله محاولة «البلومون» للبقاء في نفس الإيقاع المتميز الذي يقدمه، حيث لم يعرف الخسارة في «البريميرليج»، وأيضاً على صعيد دوري أبطال أوروبا إلى الآن.
ويستقبل ليفربول ضيفه السيتي، في ملعب «أنفيلد»، وهو على بُعد 13 نقطة من «حامل اللقب»، إذ يحتل «الريدز» المركز الحادي عشر، في أسوأ بداية له في عشر سنوات.
ويتسلح ليفربول بالمعنويات المرتفعة، عقب الفوز الكبير 7-1، على رينجرز الاسكتلندي منذ أيام في «الشامبيونزليج»، وعودة نجمه المصري محمد صلاح إلى التسجيل، بعدما زار الشباك ثلاث مرات، عقب مشاركته بديلاً، وهو يدرك أن الفوز في المباراة يعني له الكثير.
ويقدم السيتي مع مدربه جوارديولا عروضاً رائعة، وحقق «السماوي» الفوز 7 مرات والتعادل مرتين، ليجمع 23 نقطة في المركز الثاني، واللافت الغزارة التهديفية للفريق بتسجيله 33 هدفاً خلال المباريات التسع، وسط تألق مهاجمه النرويجي إيرلنج هالاند الذي يعد بمثابة «السلاح الفتاك» أمام المنافسين.
وأقرّ يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن وصول «الهداف» هالاند إلى السيتي، جعل مهمة إحراز لقب الدوري الإنجليزي «فائقة الصعوبة».

مانشستر سيتي
ليفربول
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
الرياضي
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
اليوم 12:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سومباوا الإندونيسية
اليوم 11:51
يوسف جابر.. «البصمة 34»
الرياضي
يوسف جابر.. «البصمة 34»
اليوم 11:40
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
الإمارات
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
اليوم 11:17
الصين تواجه «شيخوخة السكان» برفع معدل المواليد
عربي ودولي
الصين تواجه «شيخوخة السكان» برفع معدل المواليد
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©