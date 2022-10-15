الريال وبرشلونة.. «الكلاسيكو 250»

مراد المصري (دبي)

حان موعد المباراة الأكبر في كرة القدم، على صعيد الأندية في العالم، مع مواجهة «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم، في مباراة تحمل الرقم 250، على مدار تاريخ المواجهات بينهما في الدوري الإسباني، وبعنوان «فض الشراكة»، مع تساوي الفريقين بالرصيد نفسه من النقاط في صدارة الترتيب بعد مرور 8 جولات.

ويراقب العالم لقاء ريال مدريد مع برشلونة في «الكلاسيكو»، وكل مباراة بين الفريقين مهمة، لكنها هذه المرة أكثر من المعتاد، لأنهما يدخلان المواجهة، وهما متساويان في عدد النقاط على قمة الجدول، وحدث هذا السيناريو 7 مرات فقط في تاريخ «الليجا» الممتد على 93 عاماً.

وإلى جانب أن مباراة «الكلاسيكو» مهمة للغاية في سباق اللقب، فإن «لوس بلانكوس» يريد أيضاً الانتقام بعد خسارته 4 - صفر في اللقاء السابق بينهما الذي أقيم أيضاً في البرنابيو خلال مارس الماضي.

ويشارك العديد من أفضل اللاعبين في العالم في المباراة الضخمة، بما في ذلك كريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفسكي، حيث يلتقيان على صعيد الدوري للمرة الأولى على الإطلاق، مع سعي «الفرنسي» لأن تكون أمسية خاصة قبل تسلمه جائزة الكرة الذهبية في اليوم التالي بحسب ما تشير له التوقعات، فيما يتطلع «البولندي» إلى ترك بصمته الأولى في اللقاء التاريخي.