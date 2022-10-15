القمزي أول المنطلقين في فورمولا1 بالزمن الأفضل

أولبيا (الاتحاد)

حقق نجم فريق أبوظبي الإماراتي ثاني القمزي على زورق أبوظبي 5، رقماً قوياً بتحقيقه الزمن الأفضل في سباق السرعة ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 بعد قطعه لمسار السباق في زمن وقدره 29.92 ثانية، ليكون أصعب رقم خلال سباق الزمن الأفضل، في حين حل ثانياً زورق الإيطالي 97 ألبرتو كامبراتو بزمن وقدره 30.13 ثانية وثالثاً زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي بزمن وقدره 30.27 ثانية.

وسيكون القمزي أول المنطلقين من خلال السباق الرئيسي اليوم، وسط صعوبة قوية ضمن المراحل المختلفة لتصفيات الزمن.

وساهم في صناعة الفوز عبر سباق الزمن الأفضل مع ثاني القمزي رفيقه دربه جمعة القبيسي، الراديو مان الذي كان معه من خلال التوجيهات المختلفة خلال أحد أصعب سباقات الزمن هذا الموسم

وكان القمزي قد أنهى المرحلة الأولى بالحلول في المركز الرابع، ثم حقق أفضل زمن في التصفية الأخيرة والتي تأهل إليها 6 زوارق من أصل 15 زورقاً شاركت في المنافسة.

من جهته أبدى القمزي تفاؤله في ظل المعنويات العالية، التي تجعله يتمسك وبقوة بتسجيل الفوز والتفوق في منافسات السباق الرئيسي للجولة، لرفع حظوظه للمنافسة على لقب 2022 للبطولة.