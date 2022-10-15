«السعادة عنابية» في «معقل الزعيم»



معتز الشامي (العين)

حسم الوحدة «الكلاسيكو» أمام العين 3-2، في قمة «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 10 نقاط، بالتساوي مع «الزعيم».

وتعتبر النتيجة هي الأكبر لـ «أصحاب السعادة» الذي لم يسبق له تسجيل ثلاثة أهداف في شباك «البنفسج» خلال مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.

أحرز أهداف الوحدة أدريان دا سيلفا في الدقيقة 43، وجواو بيدرو في الدقيقة 45، وأحمد برمان لاعب العين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47، وسجل هدفي العين سفيان رحيمي في الدقيقتين 3 و57.

جاءت المباراة سريعة من الفريقين، ورغم تقدم العين بهدف مبكر، إلا أن الوحدة استغل انطلاقات روبين الذي صنع هدفين بـ «الكربون» قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، لعب روبين عرضية أخطأها برمان، ليرتفع الفارق إلى هدفين لمصلحة الوحدة، قبل أن ينجح العين في تقليص الفارق، وشهدت الدقائق المتبقية هجمات متبادلة من الفريقين، إلا أن النتيجة بقيت على حالها، ليعود «العنابي» بـ «السعادة الكاملة» من «معقل الزعيم».