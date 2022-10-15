7 ألقاب تمنح مربط دبي صدارة «الشارقة للجواد العربي»

محمد حسن (الشارقة)

هيمنت خيول مربط دبي، على معظم ألقاب البطولات لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي "السلالة المصرية" بنسخته السادسة عشر، التي اختتمت مساء اليوم السبت ونظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وحضر الفعاليات الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني، ومحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي للخيول العربي، وعيسى بوهارون ممثل هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربي.

وحصدت خيول مربط دبي 7 ألقاب تضمنت رباعية ذهبية، وفضية، إضافة إلى برونزيتين، فيما نال لقب واحد كل من خيول مربط رأس الخيمة، ومربط العز، وخالد الشميلي، وراشد العتيبة، وفيصل الرئيسي.

وافتتحت "دي عبير" الألقاب الذهبية لمربط دبي، عندما انتزعت لقب المهرات، تاركة الوصافة واللقب الفضي للمهرة "بسمة العز" لمربط العز، فيما نالت "دي عناية" لمربط دبي اللقب البرونزي.

ومنح "دي فيصل" مربط دبي، اللقب الذهبي لبطولة الأمهار، وحصل على المركز الثاني ونال الفضة "فخر الشموخ" لخالد محمد راشد بن رشدوه الشميلي، بينما نال البرونز "شاهد الزبير" لراشد خلف أحمد العتيبة.

وهيمنت خيول مربط دبي على الألقاب الثلاثة لبطولة الأفراس، حيث نالت اللقب الذهبي "دي أمنية"، تلتها " دي كحايل" في المركز الثاني وحصلت على اللقب الفضي، فيما كان البرونز من نصيب "دي أميرية".

واختتم "دي ممزر" مهرجان ألقب مربط دبي، عندما اعتلى صدارة الفحول متوجاً باللقب الذهبي، وحصل على الوصافة ونال الفضة "آر ايه كيه الوليد" لمربط رأس الخيمة، فيما نال اللقب البرونزي "دي لباد" لفيصل عبد الله الرئيسي.









