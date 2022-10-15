الحمرية يقتحم «مربع الكبار» في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)



اقتحم الحمرية «مربع الكبار» في «دوري الدرجة الأولى»، بفوزه على مضيفه الرمس 1-0، ضمن اليوم الثاني لمباريات الجولة السادسة، والتي شهدت تفوق العروبة على ضيفه بينونة 1-0، وتغلب التعاون على مضيفه فرسان هسبانيا بفوز عريض بنتيجة 5-2.

وقاد هدف فرناندو جابريل قائد الحمرية في الدقيقة 33، فريقه إلى فوز ثمين على حساب مضيفه الرمس، وهو الثالث للحمرية الذي رفع رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الرابع «مؤقتاً»، مقابل 8 نقاط للرمس المتراجع إلى المركز السابع.

ونجح العروبة في تخطي عقبة ضيفه بينونة بفوز صعب، بهدف سجله لاعبه فيليب استوبر في الدقيقة 47، وأكمل الضيوف المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد فيصل المطروشي، وعبدالله الواحدي، في الدقيقتين 48 و51 على التوالي، ورفع العروبة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، مقابل 6 نقاط لبينونة الثالث عشر.

وتختتم الجولة الأحد بإقامة ثلاث مباريات تجمع حتا مع دبا الحصن، والذيد مع مصفوت، والعربي مع مسافي، فيما يغيب جلف اف سي بداعي الراحة.



الرمس - الحمرية 0- 1

العروبة - بينونة 1- 0

فرسان هسبانيا - التعاون 2- 5