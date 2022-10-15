شباب الأهلي يخطف الجزيرة بالفوز القاتل

مراد المصري (دبي)

حقق شباب الأهلي فوزاً ثميناً على الجزيرة بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد، في انطلاق الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الفرسان" رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الخامس، فيما بقى "فخر أبوظبي" الذي تعرض للخسارة الأولى هذا الموسم برصيد 11 نقطة بالمركز الثالث.

تقدم شباب الأهلي بهدف سجله خليفة الحمادي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 30، ثم عادل البديل برونو الكفة للجزيرة في الدقيقة 87، قبل أن يخطف البديل يوسف جابر هدف الفوز للفرسان في الدقيقة 90 + 7.

جاءت بداية المباراة متكافئة بين الفريقين، وغابت الفرص الحقيقية، حتى انطلق تراوري داخل منطقة الجزاء، ومرر لزايد العامري سددها فوق المرمى.

رد شباب الأهلي بتسديدة قوية من محمد جمعة حولها علي خصيف إلى ركلة ركنية في الدقيقة 27.

ومن هذه الركنية سجل جاستن ديناير هدفاً برأسه، لكنه الحكم ألغاه بداعي وجود دفع بين لاعبي الفريقين، لكن شباب الأهلي لم ينتظر طويلاً لترجمة أفضليته بالهدف الأول من تمريرة عرضية من عيد خميس، ارتدت من المدافع خليفة الحمادي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 30.

وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها الجزيرة هدفاً عكسياً في شباكه أمام شباب الأهلي منذ مارس 2009.

وأنقذ علي خصيف فريقه من الهدف الثاني، بعدما تصدى لانفراد عمر خربين بعد هجمة مرتدة قادها كارتابيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

لم تكد تمر سوى 15 ثانية على انطلاق الشوط الثاني، حتى وصل شباب الأهلي إلى منطقة جزاء منافسه، وسدد يوري كرة قوية تصدى لها خصيف.

رد الجزيرة بركلة حرة مباشرة متقنة من عبدالله رمضان، حولها حسن حمزة إلى ركنية في الدقيقة 49.

واصل خصيف تألقه بالتصدي المزدوج لتسديدة كارتابيا داخل منطقة جزاء، ثم خربين شبه المنفرد بالمرمى في الدقيقة 52 .

ومرة أخرى ظهر خصيف عندما استقبل خربين كرة داخل منطقة الجزاء ودار حول نفسه وسددها لكن الحارس حولها إلى ركنية في الدقيقة 54 .

وعاد خصيف ليتصدى للمرة السابعة لكرة مباشرة على المرمى، بتسديدة من كارتابيا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67، وهو أعلى عدد من التصديات للحارس في مباراة واحدة هذا الموسم.

وتألق أحمد نور الله لاعب شباب الأهلي، بالتصدي لتسديدتين من ديابي وسريرو في الدقيقة 81 .

واضطر الجزيرة لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس علي خصيف، إثر تدخله باليد على كرة كارتابيا خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83، وهي رابع بطاقة حمراء يتعرّض لها خصيف في مباراته الـ290 بدوري المحترفين.

ورغم النقص العددي اقتنص الجزيرة هدف التعادل بوسطة البديل برونو، بعد تسديدة غالطت حارس المرمى في الدقيقة 87.

وفي الوقت بدل الضائع، أهدر البديل دومبيا فرصة خطف هدف الفوز لشباب الأهلي، بعد انفراد تام تصدى له الحارس راكان المنهالي، الذي حول الكرة إلى ركنية، ومنها نفذها كارتابيا ليرتقي البديل يوسف جابر برأسه وأودعها داخل الشباك في الدقيقة 90 + 7.